Tessa Blanchard rescinde su contrato con TNA

Tessa Blanchard ha finalizado una vez más su relación laboral con TNA Wrestling. De acuerdo con Fightful Select, la luchadora ya obtuvo su liberación contractual y deja la empresa donde actualmente aparecía como líder del grupo Diamond Collective junto a Mila Moore y Victoria Crawford.

La noticia ha llamado especialmente la atención debido a que Blanchard había regresado a TNA apenas en Final Resolution 2025, marcando su retorno a la compañía cinco años después de su polémica salida en 2020.

► ¿Influyó el CMLL en la salida de Tessa Blanchard?

Hasta el momento ni TNA ni la propia luchadora han explicado públicamente los motivos de la separación. Sin embargo, durante los últimos meses había sido evidente que Blanchard estaba teniendo una presencia mucho más constante en el Consejo Mundial de Lucha Libre que en la programación de TNA.

De hecho, cuando regresó al CMLL en octubre de 2025, se informó oficialmente que su contrato con TNA le permitía trabajar fechas para la empresa mexicana. Incluso se aclaró que TNA no tenía objeciones a sus apariciones en la Arena México.

No obstante, en meses recientes comenzaron a circular versiones sobre posibles tensiones relacionadas con su actividad en México. Algunos reportes no confirmados señalaron que existieron problemas internos y desacuerdos por su participación en el CMLL, pues Tessa quería ser trabajando en México y a TNA no le gustó la idea.

► Una relación complicada con ambas empresas

La carrera de Tessa Blanchard ha estado marcada por salidas abruptas de importantes promociones.

En diciembre de 2024 abandonó el CMLL para regresar a TNA, movimiento que incluso provocó que los Campeonatos Mundiales Femeniles de Parejas del CMLL quedaran vacantes.

Por otro lado, su primera etapa en TNA terminó en 2020 cuando aún era Campeona Mundial de la empresa. La compañía decidió terminar su contrato antes de su vencimiento y retirarle el campeonato.

► ¿Qué sigue para Blanchard?

La salida de TNA parece dejar el camino libre para que Tessa Blanchard incremente todavía más su participación en el CMLL, donde ha sido una figura recurrente dentro de la división femenil durante el último año.

Por ahora no existe información sobre un posible nuevo contrato de exclusividad ni tampoco sobre un eventual interés de otras empresas importantes. Lo único confirmado es que la segunda etapa de Blanchard en TNA ha llegado a su fin.

Habrá que esperar a que la propia luchadora o la empresa ofrezcan una explicación oficial para conocer si las frecuentes apariciones de Blanchard en la Arena México tuvieron algún peso real en esta nueva separación.