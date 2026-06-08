Claudio Castagnoli ganó el Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL el 28 de noviembre de 2025 al derrotar a Gran Guerrero y lo mantuvo durante 112 días, hasta el 20 de marzo de 2026, cuando lo perdió ante Hechicero en el evento Homenaje a Dos Leyendas. En ese corto periodo, Claudio tuvo seis defensas exitosas: el 19 de diciembre ante Último Guerrero en la Arena México; el 21 de enero ante Roderick Strong en AEW Collision; el 30 de enero ante Xelhua en la Arena México; el 27 de febrero ante Euforia y Akuma en la Arena México; el 21 de febrero ante Josh Alexander en AEW Collision; y el 13 de marzo ante Último Guerrero en la Arena México, una semana antes de perderlo con Hechicero.

Hechicero, quien ya había sido campeón (teniendo sólo 4 defensas en casi dos años), inmediatamente después de recuperarlo, en conferencias de prensa, prometió un cambio radical:

«Cuando lo tuve por primera vez no marcó un gran cambio en mi carrera profesional. Mencioné que quería defenderlo una vez al mes: con cualquier luchador del roster. No se dio, me fui diluyendo junto al título. Duré un año con ocho meses y lo expuse sólo en cuatro ocasiones. Para mí era una espera muy larga entre cada defensa. Una vez que Claudio Castagnoli lo gana, empieza a tener muchas defensas en poco tiempo, me volvió a interesar. Hay que reconocerlo: no me cae nada bien, pero es un gran profesional y le gusta exigir arriba del ring. Cuando tienes esa mentalidad, te vas haciendo mejor profesional. Al ver que tenía el campeonato, me volvió el hambre por estar en la vitrina y ante los ojos del mundo. Quiero exponerlo en la Arena México, en All Elite Wrestling y New Japan Pro Wrestling. Imagínense hacerlo ante Yota Tsuji, MJF y un rival natural como Zack Sabre Jr. Estoy preparado, dispuesto y asumo la responsabilidad que implica».

► «Me gusta ser congruente con lo que digo»

Posteriormente, en el CMLL Informa del 15 de abril de 2026, reafirmó su compromiso con mayor énfasis en la congruencia y el trabajo en equipo:

«Esa era la consigna, regresar este campeonato a México y te lo tengo que decir a ti y a todo el público, porque ya lo he dicho en las anteriores charlas que he tenido con los diferentes medios de comunicación. Me gusta ser congruente con lo que digo, con lo que hago, con lo que pienso y después de que perdí este campeonato con el Gran Guerrero en Puebla, no estaba entre mis objetivos primordiales. Sentí que el anterior reinado no era lo que yo esperaba, y bueno, bien dicen que de ver dan ganas, y de ver el trabajo que dio Claudio Castagnoli, creo que en cuatro años la visibilidad que pudo haber perdido el campeonato, en cuatro meses Claudio se la regresó. Hizo un gran trabajo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Esa es la gran lección que nos queda a todos, trabajar en equipo. Por supuesto, mi responsabilidad es arriba del ring y en cada lucha. Y yo quiero, necesito muchas defensas de este campeonato y trabajando en equipo creo que podemos lograrlas. Por supuesto, la responsabilidad es mía. Muchas defensas, tengo muchos planes, pero bueno, vamos paso a paso.

«Lo que sentí que no pude lograr yo en mi anterior etapa, ahora es el objetivo. Tenemos grandes sinergias, grandes oportunidades a donde quiera que volteemos, a cualquier parte del mundo. Tenemos a New Japan, tenemos a RevPro, MLW, AEW, el mismo México, porque ahora tenemos mucho trabajo en el interior de la República, entonces tenemos que aprovechar toda esta reposicionamiento que estamos haciendo del Consejo Mundial de Lucha Libre, retomando público, convocando público nuevo, fidelizando nuestro público y este campeonato yo estoy dispuesto a hacerlo una punta de lanza y lo cargo con gran responsabilidad».

► ¿Y qué pasó entonces?

Más de dos meses después (alrededor de 80 días de reinado), Hechicero apenas registra una defensa, y ni siquiera fue en la Arena México o en una de las empresas internacionales que mencionó. Fue en el evento MLP Multiverse de Maple Leaf Pro Wrestling en Las Vegas, el 17 de abril en Las Vegas.

¿Por qué el CMLL no le programa defensas? Esa es la pregunta que se hace la afición. El Consejo Mundial de Lucha Libre invirtió para que Castagnoli le regresara credibilidad a un título muerto, lo firmó con contrato dual, y luego posicionó a Hechicero como sucesor, pero la programación no acompaña las palabras del campeón. Se podrá argumentar que es porque Hechicero no ha tenido tiempo de construir rivalidades, pero Castagnoli tampoco: Sólo lo retaba alguien y ya. El propio Hechicero así obtuvo su oportunidad titular.

Mientras Claudio elevó el título en poco más de tres meses, el reinado actual regresa a la inactividad que el propio Hechicero criticó en su primer reinado. Se diluye el hambre que él mismo reconoció haber recuperado al ver el trabajo de Claudio, y se pierde la credibilidad que tanto costó construir.

Hechicero es un luchador talentoso y con capacidad para ser un gran campeón. Tiene la técnica, el carisma y presencia internacional. Pero las promesas sin acciones son cosa de políticos, no de luchadores. El título merece defensas frecuentes que justifiquen su estatus mundial. Si el CMLL y Hechicero no rectifican pronto, el trabajo de Castagnoli habrá sido en vano y el campeonato volverá a ser lo que Hechicero juró no repetir: un reinado diluido y olvidado.