Xelhua contesta reto de Claudio Castagnoli y lo desafía por el Campeonato Mundial Completo CMLL

El Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL volverá a estar en juego este viernes 30 de enero en la Arena México, luego de que Claudio Castagnoli anunciara un reto abierto dirigido exclusivamente a los jóvenes talentos de la división Nuevos Valores del Consejo Mundial de Lucha Libre.

El actual monarca, quien también forma parte del elenco de AEW, dejó claro que su intención es defender el cinturón ante una nueva generación de luchadores, brindando una oportunidad directa a quien considere estar listo para dar el salto al plano estelar.

► Claudio Castagnoli defendió el Campeonato del CMLL

El anuncio llegó tras su reciente defensa exitosa del campeonato en AEW Collision, donde superó a Roderick Strong en un combate de alto nivel.

En un mensaje dirigido al público mexicano, Castagnoli confirmó su regreso a la Catedral de la Lucha Libre, subrayando que no piensa administrar su reinado a la distancia.

‘Si pensaron que descansaría después de mi exitosa defensa del título ante Roderick Strong, están equivocados. Ha llegado otra vez el momento de mi peregrinación a La Catedral, la Arena México, este viernes 30 de enero para defender nuevamente el Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL. Si eres un joven luchador que cree tener lo necesario para arrebatarme esto, este viernes es tu oportunidad… ¡Hasta el viernes!’

► Levanta la mano Xehua por el título de Claudio Castagnoli

Xelhua, el joven gladiador conocido como el “Gigante Cholulteca”, aceptó el desafío y se convirtió oficialmente en el retador. Con apenas 22 años, el luchador mexicano aseguró estar en el mejor momento de su carrera y reconoció la trayectoria de Castagnoli, aunque dejó claro que su objetivo es mantener el título en México.

El CMLL confirmó el combate como parte del Viernes Espectacular, marcando un nuevo capítulo en la alianza entre la empresa mexicana y AEW.

Para Xelhua, esta lucha representa la mayor oportunidad de su carrera; para Castagnoli, una prueba más de su compromiso con el legado del campeonato que conquistó en noviembre de 2025 tras vencer a Gran Guerrero