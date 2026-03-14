Claudio Castagnoli retiene el Campeoanto Mundial Completo, Hechicero es el siguiente

Último Guerrero recibió una nueva oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo frente aClaudio Castagnolipero las cosas no salieron como el mexicano lo tenía planeado.

La lucha comenzó antes de lo previsto cuando el campeón atacó al mexicano justo en la zona de entrada. El suizo se lanzó contra el “Guerrero de Otro Nivel” apenas apareció en el escenario, iniciando una pelea intensa que se desarrolló tanto en la rampa como en ringside.

Durante varios minutos, Castagnoli dominó el encuentro con su poder físico, castigando al mexicano dentro y fuera del ring e incluso utilizando la barrera de protección para mantener el control.

Aunque Guerrero logró reaccionar por momentos, Claudio retomó la ventaja e intentó cerrar el combate con un suplex. Sin embargo, el veterano mexicano logró revertir la maniobra, lanzando al campeón contra la lona y encadenando una serie de ataques que equilibraron la contienda.

La lucha se volvió cada vez más pareja, con ambos intercambiando golpes en busca de la victoria. Castagnoli logró conectar su característico Giant Swing, aunque el desenlace aún estaba lejos de definirse.

Cuando el campeón intentó aplicar la Neutralizer, Guerrero logró bloquearla y respondió atrapándolo en el Guerrero Special. El público reaccionó con fuerza, pero el suizo consiguió llegar a las cuerdas para romper la llave.

► Momentos clave

En los instantes finales, Claudio recurrió a la trampa para inclinar la balanza a su favor. El suizo distrajo al réferi y conectó un golpe bajo con la pierna antes de aplicar el neutralizador, consiguiendo así la cuenta de tres para retener el campeonato.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Hechicero apareció para retar a Castagnoli por el título en el evento Homenaje a Dos Leyendas. El campeón aceptó el desafío, dejando preparada la próxima defensa del cetro.