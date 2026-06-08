Drilla Moloney se corona en PROGRESS Wrestling

La superestrella de New Japan Pro Wrestling, Drilla Moloney, se convirtió en Campeón de Parejas PROGRESS.

► Drilla Moloney se convirtió en campeón de parejas por segunda vez

Esto sucedió ayer, 7 de junio, en la gran estelar del evento «PROGRESS Chapter 195: Wonderbrawl II«, que la empresa inglesa ofreció en el O2 Ritz Arena de Manchester, Inglaterra, Reino Unido.

Drilla Moloney se alió con su antiguo compañero Man Like DeReiss como el equipo 0121 y desafiaron a los monarcas The Young Guns (Ethan Allen y Luke Jacobs). Tras una intensa batalla de casi 23 minutos, los campeones cayeron en la única ocasión que expusieron el título, dando paso a Moloney y DeReiss, quienes se proclamaron en los campeones 34 en la historia de éste cetro.

Para Drilla Moloney es la segunda ocasión que conquista el Campeonato de Parejas PROGRESS, con el mismo compañero. La primera vez ocurrió en junio de 2022, cuando se impusieron a otras cuatro duplas combatiendo en un Gauntlet Match; su reinado duró 71 días.

Moloney ha luchado en Inglaterra durante el mes de mayo, con apariciones con la empresa Rev Pro y ahora con PROGRESS Wrestling, mientras que en Japón se desarrollaba el torneo de los pesos junior, «Best of the Super Jr. 33» que concluyó ayer.