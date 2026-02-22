AEW Collision: Claudio Castagnoli retuvo el Campeonato Mundial CMLL

Esta noche en AEW Collision, vimos cómo el suizo Claudio Castagnoli logró la cuarta defensa con éxito del Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL, esta vez, ante Josh Alexander.

► Momentos clave

La lucha empezó con ambos hombres intercambiando machetazos al pecho y Castagnoli sacando ventaja… Luego, Alexander evitó un rodillazo volador en el esquinero y arrojó al suizo contra la lona..

Castagnoli luego logró volar con un tope suicida sobre Alexander y lo venció… Alexander luego se liberó de una llave de Castagnoli, y aprovechó para arrojar una rodilla que tiene lastimada, contra las escaleras metálicas…

Alexander luego tomó más control de la lucha y tuvo una gran ofensiva… Castagnoli minutos después reaccionó, le hizo un súplex a su rival y lo arrojó contra el esquinero… Castagnoli pisoteó a Alexander, le dio buenos golpes y el réferi reaccionó y lo reprendió…

Castagnoli reaccionó y evitó un powerbomb y atacó con doble pisotón a Alexander… Castagnoli luego fue atacado con un antebrazo europeo de Castagnoli... Alexander volvió a tomar a Castagnoli en un candado al tobillo, este logró rodar en su propio eje y atacó con un súplex a su rival…

Lance Archer se metió a la ceja del ring, pero Marina Shafir lo detuvo… Archer recibió una botaza a la cara de Castagnoli... Alexander intentó tomar ventaja de la distracción, pero Castagnoli logró dominarlo y lo remató con su Neutralizer.

► ¿Y ahora qué?

Pues esta fue otra gran lucha en AEW, muy técnica y con intensidad… y así continuó la rivalidad entre The Death Riders y The Don Callis Family… ya veremos qué más ocurre.

