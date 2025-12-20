Claudio Castagnoli retiene el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL

Después de arrebatarle el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL a Gran Guerrero, Claudio Castagnoli buscó consolidar su reinado enfrentando a Último Guerrero, quien tenía como objetivo regresar el máximo cetro de la empresa mexicana a manos del CMLL.

La rivalidad se hizo sentir desde antes de que sonara la campana, pues Castagnoli atacó por sorpresa al luchador de Otro Nivel, sin darle oportunidad de reaccionar, dejando en claro que no estaba dispuesto a ceder terreno en su primera gran defensa.

El suizo mantuvo el control durante varios minutos, castigando a Último Guerrero tanto dentro como fuera del ring con fuertes golpes y ataques de poder. El dominio de Castagnoli fue evidente, aprovechando cada error de su rival para mantenerlo contra las cuerdas.

Con el paso del combate, Último Guerrero logró reaccionar a base de golpes con el brazo, sacando a su oponente del ring y conectando un vuelo, aunque algo descompuesto, que le permitió tomar aire y cambiar ligeramente el ritmo del enfrentamiento.

Ambos gladiadores comenzaron a repartirse golpes que los dejaron visiblemente dañados. Castagnoli recurrió a potentes antebrazazos para diezmar al mexicano, pero el Guerrero volvió a levantarse, demostrando su experiencia y resistencia en combates de alto calibre.

El retador intentó sorprender con un pulpo, buscando la rendición, pero Claudio supo zafarse y desestabilizar a su rival, retomando rápidamente el control de la situación.

► Momentos clave de la lucha por el Campeonato

Castagnoli derribó a Último Guerrero y aplicó el temible Giant Swing para posteriormente rematarlo con la Neutralizadora, consiguiendo la cuenta de tres y reteniendo el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Claudio Castagnoli consolida su reinado como Campeón Mundial de Peso Completo del CMLL, mientras que Último Guerrero queda a la espera de una nueva oportunidad. El dominio del suizo deja abierta la incógnita sobre quién será el próximo retador capaz de destronarlo.