Claudio Castagnoli conquista el Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL

La Arena México vivió una noche histórica con la llegada de Claudio Castagnoli, quien respondió al desafío de Gran Guerrero por el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL. El suizo, representando a AEW, llegó con la determinación de llevarse el título fuera de la empresa.

El combate arrancó con un duelo técnico donde el campeón buscó tomar la iniciativa, pero Castagnoli impuso su fuerza desde el principio, castigando con potentes antebrazos que obligaron al lagunero a replantear la estrategia. Guerrero logró responder con un vuelo que prendió a la afición, aunque la paridad se convirtió en la constante.

Ambos gladiadores intercambiaron castigos de alto impacto. Castagnoli resistió un samoan driver y varias ofensivas del campeón, mientras que el rudo lagunero sobrevivió a un piledriver que parecía definitivo. La lucha subió de intensidad cuando Gran Guerrero intentó sellar el duelo con el Guerrero Special, pero Claudio escapó justo a tiempo.

►Momentos clave

El cierre fue totalmente para el europeo. Primero esquivó un vuelo del campeón, luego conectó un Uppercut demoledor, ejecutó el Giant Swing para desorientar a su rival y finalmente remató con el Neutralizador para lograr la victoria y coronarse como nuevo monarca mundial.

► ¿Qué pasará ahora?

El triunfo de Castagnoli abre un capítulo inédito en el CMLL, con un campeón proveniente de AEW que ahora porta uno de los títulos más prestigiosos de la empresa (aunque ya otros se han llevado otros cetros). Queda por verse si Gran Guerrero buscará la revancha inmediata o si nuevas figuras alzarán la mano para desafiar al recién coronado monarca.