CMLL, AAA, WWE y más: las víctimas del veto británico a YouTube

El gobierno del Reino Unido anunció esta semana una prohibición de redes sociales para menores de 16 años que entrará en vigor en la primavera de 2027. La medida afectará a plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, X, Snapchat y YouTube, y tiene implicaciones directas para la manera en que millones de aficionados jóvenes consumen lucha libre en ese país.

► Qué contempla la medida

El gobierno del primer ministro Keir Starmer planea aprobar las regulaciones antes de fin de año para que el veto quede operativo en la primavera de 2027. La prohibición cubrirá las plataformas “cuyo propósito sea permitir la interacción social y que permitan a los usuarios publicar contenido”, según la redacción oficial. El regulador Ofcom deberá desarrollar mecanismos de verificación de edad —como escaneos faciales o solicitud de identificación oficial— para hacer cumplir la norma.

Los servicios de mensajería como WhatsApp o Signal quedan fuera del veto. YouTube Kids, la versión infantil de la plataforma, tampoco estaría incluida en la prohibición. Para los menores de 18 años, el gobierno estudia además toques de queda nocturnos y restricciones al scroll infinito, con más detalles previstos para julio.

El modelo sigue el de Australia, que aplicó una medida similar en diciembre de 2025, aunque su implementación ha resultado complicada: más de seis meses después, el 70% de los padres australianos reconoce que sus hijos siguen usando esas plataformas.

► El impacto en la lucha libre

Para el mundo de la lucha libre, la inclusión de YouTube en el veto es la parte más sensible del anuncio. Varias de las principales empresas del sector distribuyen su contenido de forma gratuita o casi exclusiva a través de esa plataforma, lo que convertiría a los aficionados británicos menores de 16 años en un público inaccesible para ellas de manera legal.

CMLL es el caso más evidente, pues emite sus funciones a través de YouTube. Es, de hecho, la empresa que más lucha libre produce para YouTube a nivel mundial. Sin acceso a la plataforma, los jóvenes aficionados del Reino Unido no tendrían manera directa de ver su producto.

AAA también se vería afectada de manera notable: aunque en México su programación semanal se transmite por Fox y Tubi, YouTube es el canal principal a través del cual los aficionados fuera de México y Centroamérica acceden a su contenido, incluyendo el público británico.

La situación es igualmente delicada para WWE, cuyo especial Saturday Night’s Main Event se emite en NBC dentro de Estados Unidos, pero se distribuye a través de YouTube para el resto del mundo, incluido el Reino Unido. Los menores de 16 años en ese país quedarían sin acceso legal al programa.

Para NJPW, YouTube es el canal principal de clips, highlights y contenido promocional gratuito, mismo caso que con AEW. Empresas más pequeñas como GCW o RevPro —esta última con base precisamente en el Reino Unido— también dependen en buena medida de YouTube para llegar a su público.

► Una medida con debate abierto

La reacción no ha sido unánime. Meta —propietaria de Instagram y Facebook— advirtió que los vetos “arriesgan aislar a los jóvenes de comunidades y de información en línea, empujándolos hacia alternativas no reguladas con menos protecciones”. YouTube señaló que una prohibición podría llevar a los menores hacia “servicios anónimos y menos seguros”. Familiares de menores que han sufrido daños relacionados con el uso de redes sociales, en cambio, recibieron el anuncio con alivio, aunque algunos también pidieron que la medida llegara antes.

De momento, el veto está pendiente de aprobación legislativa antes de diciembre de 2026. Su impacto real dependerá en gran medida de cómo se implemente la verificación de edad y de si logra evitar la evasión masiva que se vio en Australia.