El Campeón IWGP, Yota Tsuji, amenaza con boicotear Forbidden Door

El pasado 14 de junio, en el Osaka-jo Hall, Yota Tsuji derrotó a Callum Newman para convertirse en el 89º Campeón Mundial de Peso Completo IWGP, el principal título de New Japan Pro-Wrestling. Tras la victoria, el nuevo monarca no se limitó a celebrar: lanzó una serie de exigencias a la nueva dirección de la empresa y dejó entrever que podría boicotear el evento conjunto con AEW, Forbidden Door, programado para el 28 de junio en San José, California.

► La victoria sobre Callum Newman

La revancha de Tsuji contra Newman —quien le había arrebatado el título en Sakura Genesis, celebrado en Ryogoku en abril— fue emocionante. El campeón intentó un OsCutter con el hombro izquierdo lesionado, pero Tsuji lo interceptó con un Gene Blaster de contragolpe. Finalmente remató con su nuevo movimiento final, el Fire Blaster, para obtener la cuenta de tres. Una vez en el micrófono, proclamó con vehemencia:

“¡Por supuesto que estoy listo para cargar con la nueva era que le espera a New Japan Pro-Wrestling!”

► Cambio de era, ¿también fuera del ring?

El título llega en un momento de profunda transformación institucional para NJPW. El pasado 4 de enero, Hiroshi Tanahashi se retiró en el Tokyo Dome, y en mayo la empresa matriz Bushiroad anunció la venta del cien por ciento de sus acciones a TV Asahi y Cyber Agent, con efecto a partir del 30 de junio. Tsuji asumió el campeonato como una responsabilidad que va más allá del ring, y ante los medios expuso sus exigencias a la nueva dirección:

“Lo primero y más importante es evitar la fuga de luchadores. Todos queremos a New Japan, pero si alguien te ofrece en un mes lo que aquí ganas en un año, lo natural es aceptar la nueva oferta. No tiene que ser exactamente lo mismo, pero sí queremos un contrato que sea suficiente para que la gente no se vaya”.

Y fue más lejos en sus peticiones laborales:

“Si queremos ser la empresa de lucha libre número uno del mundo, los empleados de oficina también merecen un trato digno. No conozco en detalle las condiciones laborales actuales, pero basándome en mi propia experiencia, pido que se eliminen las horas extra encubiertas”.

► El posible boicot a Forbidden Door

El punto más explosivo fue la insinuación de Tsuji de no defender el Campeonato IWGP en Forbidden Door. El nuevo campeón recordó cómo el título ha sido tratado en ediciones anteriores del evento, con estipulaciones muy random, y sin tratar al título como un verdadero campeonato mundial:

“Miren el pasado. Combates de cuatro esquinas, open challenges, retadores retirados que de pronto vuelven a retar… ¿De verdad creen que yo voy a poner el título IWGP en juego en condiciones así? Yo soy el hombre que revivió el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP, y tengo la obligación de proteger su valor”.

Si Tsuji se niega a defender el título, sería la primera vez desde que el evento conjunto comenzó en 2022 que el Campeonato IWGP no figura en el cartel de Forbidden Door.

2022: Jay White retuvo ante Adam Cole, ‘Hangman’ Adam Page y Kazuchika Okada.

2023: Sanada retuvo ante ‘Jungle Boy’ Jack Perry.

2024: Tetsuya Naito se coronó al vencer a Jon Moxley.

2025: Zack Sabre Jr. retuvo ante Nigel McGuinness.

► No todo es rechazo a AEW

Aunque su postura ante el evento conjunto es crítica, Tsuji matizó que no rechaza a AEW en su totalidad:

“Me cae bien Tony Khan. Participé en Forbidden Door una vez, en 2024, y él se acercó a mí aunque yo estaba en el pre-show y me dijo: ‘Soy fan tuyo, gracias por venir.’ Creo que, incluso bajo la nueva dirección, hay cosas que AEW tiene que enseñarle a New Japan”.

Con la empresa en plena transición, Tsuji se perfila como la figura central de la nueva era de NJPW, con exigencias concretas hacia la nueva directiva y una visión clara de lo que el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP debe representar.