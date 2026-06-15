WWE RAW 15 de junio de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE Raw 15 de junio 2026 | Dominik Mysterio vs. Oba Femi

Este lunes 15 de junio, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde lla CFG Bank Arena, en Baltimore, Maryland, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. TORNEO QUEEN OF THE RING: Liv Morgan vencio a Becky Lynch, Alexa Bliss y Chelsea Green (** 1/2)
  2. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Sol Ruca (c) retuvo ante Lyra Valkyria (** 1/2)
  3. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL: Penta (c) retuvo ante Rey Mysterio (***)
  4. TORNEO KING OF THE RING: Je’Von Evans venció a Seth Rollins, Talla Tonga y Ricky Saints (***)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 15 de junio de 2026

Cobertura y resultados WWE Raw 15 de junio 2026 | Dominik Mysterio vs. Oba Femi
WWE Raw 15 de junio 2026.
  • KING OF THE RING, SEMIFINAL: Dominik Mysterio vs. Oba Femi.
  • QUEEN OF THE RING, SEMIFINAL: Iyo Sky vs. Raquel Rodríguez.
  • Chad Gable vs. Rusev.
  • Aparición de Roman Reigns.

► Horarios y dónde ver WWE Raw

Fecha: Lunes 15 de junio de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: CFG Bank Arena Baltimore, Maryland.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 6:00 PM Netflix
México — Frontera Norte (33 municipios) 7:00 PM Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 6:00 PM Netflix
Panamá 7:00 PM Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 7:00 PM Netflix
Venezuela, Bolivia 8:00 PM Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 8:00 PM Netflix
Chile (Santiago) 8:00 PM Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil (Brasilia) 9:00 PM Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 8:00 PM ET Netflix
Estados Unidos — Chicago (CT) 7:00 PM CT Netflix
Estados Unidos — Denver (MT) 6:00 PM MT Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 5:00 PM PT Netflix
Canadá — Toronto / Montreal 8:00 PM ET Netflix
Canadá — Saskatchewan 7:00 PM Netflix
Reino Unido — Londres 12:00 AM (martes) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 1:00 AM (martes) Netflix
Islas Canarias 12:00 AM (martes) Netflix
India (Nueva Delhi) 4:30 AM (martes) Netflix
Filipinas (Manila) 7:00 AM (martes) Netflix
Japón (Tokio) 8:00 AM (martes) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 9:00 AM (martes) Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 11:00 AM (martes) Netflix

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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