Este lunes 15 de junio, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde lla CFG Bank Arena, en Baltimore, Maryland, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

TORNEO QUEEN OF THE RING: Liv Morgan vencio a Becky Lynch, Alexa Bliss y Chelsea Green (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Sol Ruca (c) retuvo ante Lyra Valkyria (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL: Penta (c) retuvo ante Rey Mysterio (***) TORNEO KING OF THE RING: Je’Von Evans venció a Seth Rollins, Talla Tonga y Ricky Saints (***)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 15 de junio de 2026

KING OF THE RING, SEMIFINAL: Dominik Mysterio vs. Oba Femi.

Dominik Mysterio vs. Oba Femi. QUEEN OF THE RING, SEMIFINAL: Iyo Sky vs. Raquel Rodríguez.

Iyo Sky vs. Raquel Rodríguez. Chad Gable vs. Rusev.

Aparición de Roman Reigns.

► Horarios y dónde ver WWE Raw

Fecha: Lunes 15 de junio de 2026.

Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).

Sede: CFG Bank Arena Baltimore, Maryland.