Este lunes 15 de junio, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde lla CFG Bank Arena, en Baltimore, Maryland, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- TORNEO QUEEN OF THE RING: Liv Morgan vencio a Becky Lynch, Alexa Bliss y Chelsea Green (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Sol Ruca (c) retuvo ante Lyra Valkyria (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL: Penta (c) retuvo ante Rey Mysterio (***)
- TORNEO KING OF THE RING: Je’Von Evans venció a Seth Rollins, Talla Tonga y Ricky Saints (***)
► Momentos clave:
- Chelsea Green atacó a Becky Lynch con su Unprietter y luego, Liv Morgan de la nada logró una rodada a espaldas sobre Green para ganar el combate y llegar a las semifinales del Torneo Queen of the Ring 2026.
- Lyra Valkyria no pudo dar una patada giratoria; quedó la pierna enganchada en las sogas y Sol Ruca con su Sol Snatcher logró la victoria por cuenta de tres para retener el Campeonato Intercontinental Femenil WWE.
- Rey Mysterio evitó Penta Driver y conectó a Penta con su 619 por segunda ocasión, pero con .rodillas en alto, Penta evitó el Frog Splash. Tras esto, Penta atacó con el Mexican Driver a Rey Mysterio para ganar la lucha y retener el título.
- Bron Breakker partió en dos a Seth Rollins con spear. Je’Von Evans le hizo súper cutter a Saints y logró la sorpresiva victoria por cuenta de tres.
► Cartelera WWE RAW 15 de junio de 2026
- KING OF THE RING, SEMIFINAL: Dominik Mysterio vs. Oba Femi.
- QUEEN OF THE RING, SEMIFINAL: Iyo Sky vs. Raquel Rodríguez.
- Chad Gable vs. Rusev.
- Aparición de Roman Reigns.
► Horarios y dónde ver WWE Raw
Fecha: Lunes 15 de junio de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: CFG Bank Arena Baltimore, Maryland.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|6:00 PM
|Netflix
|México — Frontera Norte (33 municipios)
|7:00 PM
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|6:00 PM
|Netflix
|Panamá
|7:00 PM
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|7:00 PM
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|8:00 PM
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|8:00 PM
|Netflix
|Chile (Santiago)
|8:00 PM
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil (Brasilia)
|9:00 PM
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|8:00 PM ET
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|7:00 PM CT
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (MT)
|6:00 PM MT
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|5:00 PM PT
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal
|8:00 PM ET
|Netflix
|Canadá — Saskatchewan
|7:00 PM
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|12:00 AM (martes)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|1:00 AM (martes)
|Netflix
|Islas Canarias
|12:00 AM (martes)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|4:30 AM (martes)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|7:00 AM (martes)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|8:00 AM (martes)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|9:00 AM (martes)
|Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|11:00 AM (martes)
|Netflix