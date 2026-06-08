WWE Raw: Liv Morgan, a las semifinales del Queen of the Ring

Esta tarde, en la primera lucha de Raw presentada por WWE, vimos cómo se llevó a cabo una lucha Fatal 4-Way como parte de la primera ronda del torneo WWE Queen of the Ring 2026.

► Momentos clave

Becky Lynch, Liv Morgan, Chelsea Green y Alexa Bliss, cuatro luchadoras de gran nivel se enfrentaron entre sí.

Los primeros minutos, la casa se limpió rápidamente y Bliss quedó dándole patadas a Lynch, quien luego evitó un rodillazo de la rubia y logró darle patadas voladoras rasantes a Morgan.

Chelsea Green se lanzó con una plancha cruzada al estilo Mil Máscaras y cayó sobre sus tres rivales, hata que Lynch le dio tremendo empujón de cabeza contra el poste LED del esquinero.

Lynch y Bliss luego tuvieron casi que un mano a mano durante varios minutos. Bliss con rompequijadas intentó dominar, luego sacó del ring a Lynch, pero Morgan la castigó con quebradora, la cuenta llegó solo a dos.

Chelsea y Liv se unieron para castigar con tremendo súplex al unísono a Alexa y Becky.

Luego, Chelsea y Bliss hicieron una corta alianza hasta que Green con una patada frontal a la cara atacó a Bliss, quien reaccionó con potentes patadas voladoras sobre Morgan.

Morgan atacó a Green con bombazo, Bliss le cayó encima con Twisted Bliss para romper la cuenta de tres y luego, Lynch cayó sobre la irlandesa y le evitóg anar la contienda.

Bliss evitó un ObLIVion de Liv, atacándola con un Sister Abigail DDT. Lynch atacó a Bliss con su Manhandle Slam...

Green atacó a Lynch con su Unprieter y luego, Morgan de la nada logró una rodada a espaldas sobre Green para ganar el combate y llegar a las semifinales del Torneo Queen of the Ring 2026.