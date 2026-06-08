WWE Raw: Je’Von Evans, a la semifinal del King of the Ring

Esta tarde, en la cuarta lucha de Raw presentada por WWE, vimos cómo Seth Rollins, Ricky Saints, Talla Tonga y Je’Von Evans lucharon en un buen Fatal 4-Way como parte de la primera ronda del Torneo WWE King of the Ring 2026.

► Momentos clave

Aunque Ricky Saints salió del ring rápidamente, y Rollins y Evans intentaron atacar a a Talla Tonga, no pudieron hacer mucho.

Saints se unió a Tonga para atacar a sus rivales, pero rápidamente le dio tremenda patada frontal a la cara a Saints, traicionándolo rápidamente el miembro de los MFTs.

Luego, Talla Tonga mandó a volar a Je’Von sobre Saints y Rollins y demostró aún más su gran dominio en esta contienda, que puede ser lo mejor que haya hecho en WWE desde su llegada.

Talla Tonga luego recibió varios machetazos al pecho de Rollins, pero este se liberó de Rollins rápidamente, así como pateó a sus otros rivales.

Rollins logró que Saints se uniera con él y arrojaron por encima de la barricada de protección a Talla Tonga, pero el gigante los puso con garra al cuello, solo que Je’Von voló por encima de la barricada y castigó a Talla Tonga.

Saints y Rollins luego se dieron derechazos a la cabeza; Rollins le dio un fuerte rodillazo a la cara y un azotón de espalda contra la lona.

Evans rebotó en las sogas y dio una patada giratoria a la cabeza de Rollins. La cuenta llegó solo a dos. Rollins quiso castigarlo con pedigree, pero no pudo.

Evans con una frankensteiner logró arrojar de cabeza contra el esquinero a Rollins, aunque Saints pateó en la cara a Je’Von y le hizo un súper tornado DDT, aunque no pudo ganar.

Evans castigó con spanish fly a Saints, pero Rollins lo atacó con pedigree y de no ser porque Talla Tonga lo tomó del cuello, hubiera ganado.

Rollins evitó un chokeslam y dio superkicks a Talla, para luego sacarlo del ring bajándole las sogas. Saints sacó a Rollins del ring y Evans también lo sacó fuera del encordado.

Je’Von Evans voló con tremenda plancha sobre sus tres rivales, gran momento aéreo que los fans disfrutaron a lo grande.

Talla Tonga luego castigó a sus rivales con tower of doom, pero Evans cayó en pie y dio patadas voladoras a Tonga, solo que este le dio un fuerte lazo al cuello y El Visionario evitó su caída.

Tonga sacó a Rollins del ring, despejó la mesa de comentaristas, pero el chokeslam resultó siendo para Evans sobre la mesa de comentaristas en inglés y Rollins lo atacó con su stomp.

Seth Rollins le dio un súper stomp desde la barricada del ring a Talla Tonga. Luego, Rollins atacó con otro stomp a Ricky Saints, pero Austin Theory llegó y sacó del ring al réferi y no pudo ganar Seth Rollins.

Montez Ford llegó a atacar a Theory y lo hizo correr por entre el público; ambos batallaron allí.

Pero Bron Breakker partió en dos a Seth Rollins con tremenda spear. Evans le hizo tremendo súper cutter a Saints y logró la sorpresiva victoria por cuenta de tres.