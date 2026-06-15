Este lunes, Tiger Mask se despide de la Arena Puebla | Komander vs. Volador Jr.

CMLL · Lunes Clásico
Arena Puebla
Puebla · Lunes 15 de junio de 2026 · 8:00 p.m.
El Templo del Dolor despide esta noche a Tiger Mask IV en su última aparición en Puebla, en una gira de despedida que ha recorrido la Arena México, la Arena Coliseo y la Coliseo de Guadalajara. La función también contará con otra lucha de Komander, en un match relámpago frente a Volador Jr.
Lucha estelar en relevos · TIGER MASK SE DESPIDE PUEBLA
Técnicos
Rudos
El Templo del Dolor le dice adiós a Tiger Mask IV en su gira de despedida por México. El cuarto portador de la máscara felina más famosa de la lucha japonesa se va de la mano de Máscara Dorada y Xelhua. La pareja ruda tiene a Black Tiger, el rival más directo de Tiger Mask durante la gira, como pieza central, secundado por un Soberano Jr. que viene de una semana de alto nivel, y por Yutani, el japonés rudo que lleva semanas acumulando actividad en el circuito del Consejo. Puebla merece una despedida a la altura.
Match relámpago — AEW vs CMLL
AEW
CMLL
El cierre de la gira mexicana de Komander no pudo depararle un rival más atractivo. El nativo de Reynosa, Tamaulipas, que esta semana ha competido prácticamente a diario entre la Arena México, Guadalajara y Puebla, se mide a Volador Jr., uno de los gladiadores más veloces y experimentados del plantel del Consejo. Un match relámpago es el escenario ideal para dos luchadores cuyo juego aéreo no conoce límites. Si Komander pudo ante Ángel de Oro el sábado en el Coliseo y ante Capitán Suicida el domingo en la México, este puede ser el mejor mano a mano de toda su estancia.
Evento especial
Rudos
RUDOs
Pareja inusual y atractiva en el evento especial. The Beast Mortos, Campeón de Parejas ROH, suma otra presentación en el circuito del Consejo en su última noche de la visita, esta vez junto a Explosivo, enfrenta en una lucha de rudos contra rudos a los Hermanos Chávez: Ángel de Oro y Niebla Roja. El choque de estilos entre el poder de Mortos y la técnica conjunta de los Chávez tiene ingredientes para una buena sorpresa en el Templo del Dolor.
Tercera lucha · Amazonas
Técnicas
Thunder Rosa cierra también su semana de actividad en el CMLL en Puebla, esta vez acompañada de Kira, Campeona Nacional en Parejas junto a Skadi. Las enfrentan Rina y Candela, dupla ruda que ha crecido en conjunto en los últimos meses. El público de Puebla siempre atento a la división femenil, tendrá otra buena muestra esta noche.
Segunda lucha en relevos
Rudos
Volcano y Fuego se miden a Vegas Depredador y Crixus, dupla ruda que el lunes pasado también apareció en el cartel de Puebla y que mantiene una actividad constante en el circuito. Relevo de mediana cartelera entre gladiadores que el público poblano conoce bien.
Preliminar en relevos
Rudos
La función abre con material de la casa. Tiger Boy y Meyer frente a Infarto y Cerebro Negro Jr., un relevo ideal para calentar el ambiente antes de los platos fuertes de la noche.
SuperLuchas · Lunes 15 de junio de 2026 · Arena Puebla, Puebla