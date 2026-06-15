Este lunes, Tiger Mask se despide de la Arena Puebla | Komander vs. Volador Jr.

El Templo del Dolor le dice adiós a Tiger Mask IV en su gira de despedida por México. El cuarto portador de la máscara felina más famosa de la lucha japonesa se va de la mano de Máscara Dorada y Xelhua. La pareja ruda tiene a Black Tiger, el rival más directo de Tiger Mask durante la gira, como pieza central, secundado por un Soberano Jr. que viene de una semana de alto nivel, y por Yutani, el japonés rudo que lleva semanas acumulando actividad en el circuito del Consejo. Puebla merece una despedida a la altura.