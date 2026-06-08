WWE Raw: Sol Ruca venció a Lyra Valkyria y retuvo el Campeonato Intercontinental Femenil WWE

Esta tarde, en la segunda lucha del más reciente Raw presentada por WWE desde París, Francia, vimos una lucha por un campeonato femenil.

► Momentos clave

Sol Ruca tuvo su primera defensa titular del Campeonato Intercontinental Femenil WWE ante la campeona inaugural, Lyra Valkyria, quien no podía tener oportunidad por el título mientras Becky Lynch fuera la monarca.

Tras un intercambio de acrobacias para evadirse, Sol Ruca logró azotar de cara contra la lona a Lyra, pero la cuenta llegó solo a dos.

Lyra recibió patada enzuigiri a la cabeza; Ruca voló desde las sogas, pero Lyra la tomó en el aire y aunque con mucha dificultad, logró sacarla del ring con una catapulta.

Lyra Valkyria castigó con una campana a Sol Ruca, tras haberle castigado con un cangrejo. Ruca reaccionó con una súper rana desde el esquinero, pero la cuenta llegó solo a dos.

Ambas luego quedaron tendidas en la lona tras un lazo al cuello al unísono. Luego, Lyra atacó con guillotina sobre las sogas a Ruca y una patada giratoria, pero la cuenta llegó solo a dos.

Lyra Valkyria no pudo dar una patada giratoria; quedó la pierna enganchada en las sogas y Sol Ruca con su Sol Snatcher logró la victoria por cuenta de tres para retener el Campeonato Intercontinental Femenil WWE.