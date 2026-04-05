NJPW: Resultados «Sakura Genesis 2026» Callum Newman se proclama campeón

Desde el Tokyo Ryogoku Kokugikan, New Japan Pro Wrestling presentó su magno evento de la temporada primaveral, «Sakura Genesis 2026«.

► «Sakura Genesis 2026»

En choue de cuatro contra cuatro, Aaron Wolf, Tiger Mask, Toru Yano y YOH se impusieron a House Of Torture (Don Fale, DOUKI, SHO y Yoshinobu Kanemaru). Wolf dio el triunfo a su equipo y tras el duelo, encaró a Don Fale, pidiendo una revancha.

Will Ospreay reapareció en Japón y comandó a United Empire (HENARE y Great-O-Khan) para triunfar ante El Desperado, Taichi y Yuya Uemura. Tras la victoria, Ospreay manifestó su interés por el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER.

Hablando de ese título, Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) y Oleg Boltin, los monarcas reinantes, concretaron la segunda defensa del título, imponiéndose a House Of Torture (Chase Owens, Ren Narita y Yujiro Takahashi).

Tras un férreo combate, Konosuke Takeshita empató contra Shota Umino y defendió por quinta ocasión el Campeonato de la TV NJPW World. Al término de la lucha, un individuo enmascarado apareció y confrontó a Takeshita. Acto seguido, Chase Owens apareció y atacó a Takeshita por la espalda. El individuo enmascarado no volvió a entrar al ring y se dirigió a los vestuarios. Shota Umino regresó al ring para salvar a Takeshita del ataque de Owens.

En el turno semiestelar, los Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice) retuvieron por cuarta vez el Campeonato de parejas IWGP contra Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa de TMDK. Tras la lucha, Yuto-Ice nominó a Bishamon como siguientes retadores pero HENARE y Great-O-Khan también pidieron una oportunidad, por lo que Goto propuso que Bishamon y United Empire se enfrentaran en una lucha para denominar a los retadores.

Callum Newman alcanzó la cima de NJPW al derrotar a Yota Tsuji y ganar el Campeonato Peso Completo IWGP. United Empire se alzó victorioso al final de Sakura Genesis, y se reunió con orgullo alrededor de su flamante campeón mundial. Tsuji luchó valientemente por mantener su título. En medio de la batalla, Newman recurrió a sus artimañas, arrastrando al réferi a la línea de fuego. Zane Jay intentó intervenir con el réferi en el suelo, pero Will Ospreay se adelantó, buscando razonar con sus compañeros de United Empire. Tsuji contraatacó, pero recibió un rápido golpe bajo y un MAKE WAY que selló la victoria. Con este triunfo, Newman se convirtió en el campeón de Peso Completo IWGP más joven de la historia.

Tras el evento principal, Gabe Kidd apareció y atacó a Tsuji con el cinturón del Campeonato Global de Peso Completo IWGP. Shingo Takagi acudió en su ayuda y retó a Newman a una lucha por el Campeonato de Peso Completo IWGP.

Los resultados completos son:

NJPW «SAKURA GENESIS 2026», 04.04.2026

Tokyo Ryogoku Kokugikan

6,009 Espectadores

0. KUSHIDA y Masatora Yasuda vencieron a Tatsuya Matsumoto y Taisei Nakahara (8:05) con un Crab Hold de Yasuda sobre Nakahara.

1. Hartley Jackson y Kosei Fujita vencieron a Togi Makabe y Master Wato (7:02) con un Death Valley Bomb de Jackson sobre Makabe.

2. Shingo Takagi, Taiji Ishimori y Robbie X vencieron a Jake Lee, Francesco Akira y Jacob Austin Young (8:11) con Last of the Dragon de Takagi sobre Young.

3. Aaron Wolf, Toru Yano, YOH y Tiger Mask vencieron a Don Fale, SHO, DOUKI y Yoshinobu Kanemaru (7:12) con un ReverseTriangle Choke de Wolf sobre Kanemaru.

4. Will Ospreay Japan Return Match: Will Ospreay , Great-O-Khan y HENARE vencieron a Yuya Uemura, Taichi y El Desperado (14:54) con un Storm Breaker de Ospreay sobre Taichi.

5. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Oleg Boltin (c) vencieron a Ren Narita, Yujiro Takahashi y Chase Owens (12:08) cuando YOSHI-HASHI colocó espaldas planas a Takahashi tras la Shoto defendiendo el título.

6. NJPW World TV Title: KONOSUKE TAKESHITA (c) vs. Shota Umino – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00) defendiendo el título.

7. IWGP Tag Team Title: Yuto-Ice y OSKAR (c) vencieron a Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa (22:33) con la Cruella de Ice sobre Oiwa defendiendo el título.

8. IWGP Heavyweight Title: Callum Newman venció a Yota Tsuji (c) (24:17) con un MAKE WAY – conquistando el título.