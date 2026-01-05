La lucha libre despide a Hiroshi Tanahashi

por
Hiroshi Tanahashi

La carrera del legendario Hiroshi Tanahashi ha tocado a su fin y luchadores de todo el mundo dedican emotivos y hermosos mensajes al «Ace» de NJPW.

El retiro perfecto de Hiroshi Tanahashi: Gracias por todo

► Adiós y gracias, Ace

Giulia (WWE): «Tanahashi Hiroshi, gracias por estos 26 años de carrera como luchador. Muchas gracias por todas las emociones que nos regalaste. A partir de ahora también sigue iluminando y dando brillo a la lucha libre japonesa.”

Jay White (AEW): «El ejemplo perfecto a seguir, aunque nadie podrá alcanzarlo. El más grande que jamás lo haya hecho. Gracias, Ace».

CMLL: «Hoy despedimos a una leyenda del ring. Hiroshi Tanahashi deja una huella imborrable en la historia de la Lucha Libre y en la del CMLL, donde en 2013 se consagró como Campeón Universal, demostrando su grandeza, respeto y amor por este deporte».

JC Mateo (WWE): «Ojalá pudiera estar ahí para celebrar a uno de los mejores que jamás lo ha hecho. Gracias por todo lo que hiciste por la lucha libre y también por mí. ¡Felicidades y disfruta del resto! ¡Nunca cansado, nunca rendirse, nunca darse por vencido!».

Matt Cardona (Indie): «Me siento honrado de haber compartido el ring con Hiroshi Tanahashi».

Kenta Kobashi: «Gracias por estos 26 años de carrera activa. Sal a luchar dando el 100 % del Hiroshi Tanahashi que eres hoy. “El hombre que resucitó a New Japan Pro-Wrestling”, “el talento que aparece una vez cada 100 años”, y desde hoy se suma “el hombre que llenó el Tokyo Dome”. A mí también, desde que anuncié mi combate de retiro, el tiempo se me pasó volando… y seguro que para Tanahashi-kun, desde el anuncio hasta hoy, también ha pasado a una velocidad increíble. ¡Con el mejor combate! ¡Con el mejor Hiroshi Tanahashi!».

NJPW: Con Rainmaker de Okada, llega a su fin la carrera de Tanahashi

Naomichi Marufuji (NOAH): «Hasta el último instante recibí la mayor de las inspiraciones, e incluso sentí la más intensa envidia. Como alguien de la misma generación, te expreso mi agradecimiento y mi respeto desde el corazón. De verdad, muchísimas gracias por todo y enhorabuena por tu carrera».

Shota Umino (NJPW): «Tanahashi Hiroshi, de verdad, muchísimas gracias por todos estos años. Para mí, Tanahashi-san es un auténtico orgullo. Ese gran veterano que ama el pro wrestling y que es amado por todos fue algo verdaderamente enorme y extraordinario. Yo también seguiré amando el pro wrestling, con la meta de superar a Tanahashi-san. Amemos el pro wrestling y disfrutemos la vida (el pro wrestling). Muchísimas gracias de corazón».

Atlantis (CMLL): «Respeto y admiración para Hiroshi Tanahashi en su lucha de retiro. Su influencia marcó a generaciones y elevó la lucha libre japonesa al mundo. Las leyendas no se retiran, trascienden».

Finn Bálor (WWE): «Nunca olvidaré lo impresionado que me sentí siendo un “young boy”, sentado junto a @tanahashi1_100 en el autobús de NJPW, para luego ser recibido con una sonrisa amable y acogedora. Un verdadero líder, que lidera con el ejemplo y con una profesionalidad sin comparación. Me inspiraste, me guiaste y me empujaste a ser mejor. Gracias, senpai, y felicidades por una carrera increíble. Otsukaresama deshita».

MJF (AEW): «Carrera sólida, chico. De nada por el impulso».

NJPW WRESTLE KINGDOM 20 | Resultados en vivo y cobertura | Hiroshi Tanahashi vs. Kazuchika Okada

