Zack Sabre Jr. retiene el Campeonato Peso Completo IWGP en un duelo técnico de ensueño ante Nigel McGuinness

En un auténtico “Dream Match” que reunió a dos generaciones de la lucha técnica, Zack Sabre Jr. retuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP tras imponerse a Nigel McGuinness en un enfrentamiento que los aficionados no olvidarán.

La lucha fue un despliegue de técnica de principio a fin. Ambos luchadores intercambiaron llaves y movimientos con una precisión asombrosa, combinando técnica pura con momentos de gran potencia física.

AEWxNJPW Forbidden Door: London.
El ritmo nunca decayó: desde los intercambios de llaveo hasta los potentes lariats y ataques a quemarropa, cada acción mantuvo al público al borde de sus asientos, demostrando por qué ambos son considerados maestros de la lucha científica.

Daniel García, aliado de McGuinness, intentó intervenir jalando las cuerdas, provocando un regaño del réferi y aumentando la tensión del combate. McGuinness aplicó su icónica Tower of London, pero Sabre supo escapar y finalmente selló la victoria con un intercambio de ranas.

Al final, ambos británicos se dieron la mano, reconociendo la labor y calidad de ambos luchadores.

