Hoy en la historia de WWE: Vince McMahon vende RAW a Donald Trump

Con UFC Freedom 250 (UFC White House) como muestra perfecta, Donald Trump siempre ha estado ligado a los deportes. Hoy recordamos de una gran historia de WWE que el 15 de junio de 2026 cumple 17 años. Ese día la compañía de lucha libre emitió un episodio de Monday Night Raw desde la Time Warner Cable Arena en Charlotte (Carolina del Norte, Estados Unidos) que ha quedado en los libros de historia.

► La rivalidad entre Vince McMahon y Donald Trump

La historia entre los dos multimillonarios tenía sus raíces en la rivalidad que ambos protagonizaron durante el camino hacia WrestleMania 23 en 2007. En aquella ocasión, McMahon y Trump se enfrentaron en la denominada «Battle of the Billionaires», una lucha en la que cada uno representó y eligió a un luchador para representarlo en el ring. Tras la victoria de Bobby Lashley, representante de Trump, sobre Umaga, McMahon tuvo que raparse la cabeza.

Dos años después, WWE recuperó la trama. Durante la edición de RAW del 8 de junio de 2009, para sorpresa de absolutamente todos los integrantes del Universo WWE, McMahon anunció que Trump había comprado el programa de la semana siguiente. El empresario apareció posteriormente para confirmar la noticia y prometió devolver el importe de los boletos a todos los aficionados que asistieran al show.

#OnThisDayInWWE 15 years ago on #WWERaw: Vince McMahon shockingly announces he’s selling Raw Its new owner is… Donald Trump?! 😲🎙️@bfg728 pic.twitter.com/9yZpqvwvlh — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) June 15, 2024

► El día que Trump se convirtió en dueño de RAW

Una semana más tarde, después de haber tenido a los fanáticos esperando ansiosos lo que realmente iba a suponer tener al político y empresario como mandamás de la marca roja, el entonces dueño de WWE abrió RAW anunciando oficialmente la venta del programa a Trump. La presentación fue tan seria que numerosos medios se hicieron eco de la noticia como si se tratara de una operación real.

La repercusión fue tal que WWE tuvo que aclarar posteriormente que Trump no había adquirido RAW ni ningún activo de la empresa. Pese a ello, la historia consiguió una enorme atención mediática y sigue siendo recordada como uno de los ángulos más singulares de la era PG y de la relación de Donald Trump con la compañía de lucha libre y su ya exmandamás Vince McMahon.

► Randy Orton recupera el Campeonato WWE

Aquella noche también estuvo marcada por la coronación de un nuevo campeón. Batista había dejado vacante el Campeonato WWE tras sufrir una lesión en el bíceps semanas antes, por lo que la compañía organizó una lucha de cuatro esquinas entre Randy Orton, John Cena, Triple H y Big Show para determinar al nuevo rey.

En el combate estelar, Orton aprovechó la intervención de Legacy para salir victorioso, recuperar el título mundial e iniciar su cuarto reinado como monarca máximo. No le duraría demasiado ya que menos de tres meses después sería destronado por Cena en el evento premium en vivo Breaking Point dentro de su legendaria rivalidad.

John Cena vs Randy Orton vs Triple H vs Big Show Fatal 4-Way Match Vacant WWE Championship RAW 6/15/2009 🎶I Will Not Bow – Breaking Benjamin 🎶@JohnCena @RandyOrton @TripleH @PaulWight pic.twitter.com/4xPnkt5UhK — CV Highlights (@CVHighlights247) September 1, 2024

► Resultados completos del WWE RAW del 15 de junio de 2009

Campeonato Intercontinental : Chris Jericho (c) derrotó a Rey Mysterio.

: (c) derrotó a Rey Mysterio. Campeonato ECW : Tommy Dreamer (c) derrotó a Christian.

: Tommy Dreamer (c) derrotó a Christian. Campeonato WWE : Randy Orton derrotó a John Cena, Triple H y Big Show.

: Randy Orton derrotó a John Cena, Triple H y Big Show. Mickie James derrotó a Rosa Mendes.

derrotó a Rosa Mendes. Campeonato Mundial de Peso Completo : CM Punk (c) derrotó a Edge y Jeff Hardy.

: (c) derrotó a Edge y Jeff Hardy. Carlito y Primo derrotaron por descalificación a The Hart Dynasty.

Triple H ganó una Battle Royal de diez hombres para convertirse en el retador número uno al Campeonato de WWE.

► Te puede interesar