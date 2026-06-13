Arena México: Triunfo de Tiger Mask en el inicio de su gira de despedida

La Arena México vivió una noche especial el viernes 12 de junio con la presencia de cerca de 16 mil espectadores que despidieron con el «Cielito Lindo» la actuación estelar de Tiger Mask en el arranque de su gira de despedida de México. Estos son los resultados completos del Viernes Espectacular del CMLL.

Vegas Depredador y Raider vs. Hijo del Pantera y Pantera Jr.

Vegas Depredador y Raider abrieron la función con una victoria en una sola caída sobre Hijo del Pantera y Pantera Jr.

Raider y Vegas Depredador arrancaron el #ViernesEspectacularCMLL con triunfo sobre Hijo del Pantera y Pantera Jr. en la batalla inaugural de la noche. 📲 En vivo para nivel Campeón Mundial y Leyenda: https://t.co/x7yIkqN9p9 pic.twitter.com/kE0CwSgfp1 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 13, 2026

Los Viajeros del Espacio vs. La Fuerza Poblana

En un choque entre técnicos, Valiente Jr., Max Star y Futuro —Los Viajeros del Espacio— se impusieron en dos de tres caídas a Stigma, Arkalis y Rayo Metálico, La Fuerza Poblana.

Los Viajeros del Espacio superaron la prueba de enfrentar al veloz equipo que conformó La Fuerza Poblana en la segunda contienda. Valiente Jr., Max Star y Futuro se combinaron a la perfección para dejar con la derrota a Stigma, Arkalis y Rayo Metálico.#ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/YejKHbCsuP — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 13, 2026

Persephone, Olympia y Keyra vs. Thunder Rosa, Lluvia y La Jarochita

El regreso de Persephone a la Arena México fue con victoria. La Campeona Mundial CMLL se unió a Olympia y Keyra para frenar en una sola caída a Thunder Rosa y Las Chicas Indomables (Lluvia y La Jarochita).

Thunder Rosa, Lluvia y La Jarochita lo intentaron, pero fueron derrotadas por Persephone, Keyra y Olympia en la tercera contienda de la noche.#ViernesEspectacularCMLL

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Match Relámpago: Titán vs. Yutani

Titán se llevó el Match Relámpago ante Yutani con 40 segundos aún en el contrarreloj.

Titán aguantó el poderoso intercambio con Yutani y lo derrotó con una impresionante cruceta a las piernas que no dejó opción de escape.#ViernesEspectacularCMLL

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Campeonato Mundial de Parejas ROH: The Beast Mortos y Sammy Guevara (c) vs. Villano III Jr. e Hijo del Villano III

El Campeonato Mundial de Parejas avalado por Ring of Honor no cambió de manos. The Beast Mortos y Sammy Guevara retuvieron los cinturones en una sola caída ante Villano III Jr. e Hijo del Villano III. Los integrantes de AEW fueron constantemente presionados por La Dinastía Imperial, pero en un descuido, Mortos liquidó a Villano III Jr. para asegurar las preseas.

Tiger Mask, Komander y Neón vs. Black Tiger, Último Guerrero y Bárbaro Cavernario

La noche culminó con el regreso esperado de Tiger Mask a México, en el arranque de lo que él mismo ha anunciado como su última gira en suelo mexicano. El legendario representante de NJPW fue atacado apenas descendió de la pasarela por su némesis Black Tiger, quien junto a Último Guerrero y Bárbaro Cavernario intentó frenar el festejo. Sin embargo, Tiger Mask, Komander y Neón se impusieron en una sola caída. Los casi 16 mil espectadores presentes despidieron al Tigre Enmascarado con el «Cielito Lindo».