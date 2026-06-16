¿Drew McIntyre podría no aparecer en SummerSlam por filmar una película?

Drew McIntyre continúa construyendo una carrera cada vez más sólida fuera de los cuadriláteros. El ex Campeón Mundial de WWE ha sido confirmado como parte del elenco de The Last Druid, una nueva producción de acción histórica protagonizada por Russell Crowe.

La información fue dada a conocer por Deadline, medio que señala que el rodaje comenzará este mismo verano en España.

► Drew McIntyre trabajará junto a Russell Crowe

La cinta contará con la participación estelar de Russell Crowe, quien interpretará a un anciano líder celta obligado a volver a la lucha para proteger a su familia y a su pueblo.

La sinopsis oficial de la película señala:

«Un emperador descubre una aislada fortaleza druida, obligando a un anciano líder celta pacífico a empuñar las armas para proteger a su familia y a su pueblo de la aniquilación».

Por ahora no se ha revelado qué personaje interpretará McIntyre dentro de la producción, aunque su incorporación representa un nuevo paso en su creciente trayectoria cinematográfica.

► Su ausencia de WWE podría extenderse

La participación del escocés en este proyecto también podría tener consecuencias en su calendario dentro de WWE.

Debido a que las grabaciones se realizarán durante el verano, varios reportes apuntan a que su presencia en SummerSlam se encuentra seriamente comprometida.

Además, Mike Johnson, de PWInsider, informó recientemente que WWE no tendría planes creativos inmediatos para Drew McIntyre, lo que facilitaría su continuidad en proyectos cinematográficos durante los próximos meses.

► Hollywood sigue ganando terreno para Drew McIntyre

Esta será la tercera película del luchador en apenas dos años. Recientemente participó en el reinicio de Highlander, producción filmada en Escocia donde interpreta al hermano del personaje principal encarnado por Henry Cavill.

Antes de ello también formó parte de The Killer’s Game, cinta protagonizada por Batista, consolidando su presencia en la industria cinematográfica.

Tras concluir el rodaje de Highlander, varios informes señalaron que McIntyre estaba evaluando distintas oportunidades en Hollywood, una muestra de que busca desarrollar una carrera paralela a la lucha libre profesional.

► Su última aparición fue en WrestleMania 42

La última vez que los aficionados vieron a Drew McIntyre en la programación de WWE fue durante WrestleMania 42.

En aquella ocasión cayó derrotado ante Jacob Fatu en un violento Unsanctioned Match, antes de recibir tiempo libre por parte de la empresa para atender sus compromisos cinematográficos.

Aunque continúa vinculado a WWE tras renovar contrato en 2024, todo indica que el futuro inmediato de McIntyre seguirá alternándose entre los cuadriláteros y las cámaras de Hollywood.