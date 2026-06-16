Dave Meltzer frena los rumores: CM Punk no deja WWE ni regresa a AEW

CM Punk lleva dos meses sin aparecer en la televisión de WWE, y esa ausencia ha alimentado toda clase de rumores en redes sociales: que está descontento con la empresa, que tuvo un problema en los vestidores tras WrestleMania, e incluso que podría estar considerando un regreso a AEW. Dave Meltzer se encargó esta semana de desinflar todas esas teorías.

► «No se va de WWE y no va a regresar a AEW»

A través de de Wrestling Observer Radio, Meltzer fue categórico al descartar cualquier escenario que implique la salida de Punk de WWE o su regreso a la empresa de Tony Khan. Su postura, en sus propias palabras:

“No se va de WWE y no va a regresar a AEW, ¿okay? No quiero decir nunca, porque nunca hay que decir nunca, sólo no sucederá ahora. Ni siquiera es algo de lo que haya que preocuparse. En cuatro años, cuando tenga 51 o los que vaya a tener, ¿podría tener un problema con WWE? Sí. ¿Podría querer ir a AEW en ese momento de su vida si no tiene tanto dinero y AEW está yendo muy bien? Porque no iría a AEW si no les está yendo bien; hay muchos resentimientos allí. No lo van a liberar para que regrese y le queda mucho tiempo en ese contrato”.

► Tensiones internas, pero nada reportable

Meltzer reconoció que hay personas dentro de WWE a las que Punk no les cae bien, y que de vez en cuando llegan a sus oídos historias al respecto:

“Hay gente en WWE que no lo quiere, y no es que no me lleguen cosas sobre él, una vez al mes quizás, quién sabe. Me llegan cosas, pero no son tan importantes y no son reportables, es simplemente gente molesta, tal vez dijo algo y probablemente se exageró. Siempre hay pequeñas cosas, hay gente allí que todavía le guarda rencor por lo del pasado, pero todos van a trabajar juntos porque ese es su trabajo, y al final del día él es un generador de dinero y eso no se puede negar. Si algo realmente grave pasa con Punk, saldrá a la luz.”

► El regreso en julio y el salto a SmackDown

De acuerdo con reportes de la semana pasada, Punk estaría listo para volver a la televisión a principios de julio, y lo haría en SmackDown en lugar de en Raw, donde ha estado desde su regreso a WWE. Meltzer consideró que el movimiento tiene sentido dado el nivel de estrellas que ya concentra el programa rojo, entre ellos Cody Rhodes, Roman Reigns y Randy Orton.