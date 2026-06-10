¿Qué se conoce de la ausencia de CM Punk?

La ausencia de CM Punk de la programación de la WWE desde la noche posterior a WrestleMania 42 ha dado pie a numerosas teorías, incluso surgiendo el rumor de que la relación entre el luchador y la WWE se habría fraccionado, u otros que especulaban que simplemente no habían planes creatvos para él.

► Ausencia de CM Punk no sería por razones creativas

Los rumores sobre CM Punk empezaron a cobrar fuerza después de que el ex Campeón Mundial fuera retirado de varias fechas anunciadas de RAW y de la gira europea de la WWE, lo que llevó a muchos fans a preguntarse qué ocurría tras bastidores.

Sin embargo, WrestleVotes Radio vía Fightful Select negó los rumores que existen sobre CM Punk y afirmó que el luchador simplemente está disfrutando de un merecido descanso tras una intensa etapa en la cima de la WWE. La referida fuente también señaló que Punk acababa de alcanzar uno de los momentos más importantes desde su regreso a la compañía en Survivor Series 2023.

“No, no es cierto. No sé de dónde salió eso. Es un merecido descanso para un luchador que, salvo lesiones, lleva tres años en activo. Acaba de protagonizar WrestleMania; se merece un respiro. Volverá enseguida, de nuevo en la cima. No es cierto que no tengan planes para CM Punk.”

Teniendo en cuenta que CM Punk sigue siendo una de las mayores atracciones de la WWE y una estrella consolidada de los eventos principales tras WrestleMania 42, no debería sorprender a nadie si reaparece al comienzo de la temporada de SummerSlam.