Esta semana, hubo martes de ROH. La promotora presentó ayer 9 de junio un episodio especial vía YouTube, grabado el pasado 30 de mayo desde la Propst Arena en el Von Braun Center de Huntsville (Alabama, EEUU).

Dos luchas titulares fueron los principales puntos de atención. Por un lado, AR Fox defendió el Campeonato Mundial de Televisión ROH ante Sammy Guevara, Angelico y Ace Austin. Por otro, Deonna Purrazzo buscó conservar el Campeonato Femenil Puro ROH frente a Viva Van.

Completando el cartel, Dalton Castle, The Outrunners y Adam Priest vs. The Lethal Twist y Dralístico; Mina Shirakawa y Harley Cameron vs. The IInspiration; Queen Aminata vs. Trish Adora y Action Andretti vs. BEEF.

► El ring del amor

Dalton Castle, The Outrunners y Adam Prist derrotaron a The Lethal Twist (Jay Lethal, Blake Christian & Lee Johnson) y Dralístico. Combate salpicado de toques cómicos, donde los rudos buscaron constantemente la superioridad numérica dentro del ring, hasta que sobre los 10 minutos todos los implicados excepto Priest y Dralístico se enzarzaron en una golpiza cerca de la rampa de entrada. El particular duelo entre el estadounidense y el mexicano se decidió luego de un Martinete y la cuenta de tres. ♠♠♠1/4

Visto este pasado sábado durante Collision, Shane Taylor, entre bastidores, y acompañado de Trish Adora, amenazó a Jon Moxley, con Wheeler Yuta por los suelos. Moxley defenderá el Campeonato Continental AEW contra Taylor hoy en Dynamite.

Queen Aminata derrotó a Trish Adora. Primer duelo entre estas gladiadoras bajo los focos de ROH, y aunque el acontecimiento pedía más minutos (apenas nueve), no decepcionó. Adora fue puesta de espaldas planas tras un cabezazo de Aminata y su Off With Her Head. Aminata merece ya algún título. ♠♠♠1/2

Mina Shirakawa y Harley Cameron derrotaron a The IInspiration. Shirakawa parecía haber conjuntado dupla con Queen Aminata, según las anteriores implicaciones de la nipona, pero de pronto, esta semana volvió a hacer equipo con Cameron, como vimos en el episodio de Dynamite del pasado 6 de mayo. Sobre los ocho minutos, una ronda de Spinning Backfists de Shirakawa tumbó a las inspiradoras. Cameron enganchó entonces a Lee y le endosó su Rolling Cutter para la cuenta de tres. ♠♠♠

Como invitado en la particular sección de Caprice Coleman, AR Fox. El ex Lucha Underground expuso cómo vivió su camino hacia la conquista del Campeonato Mundial de Televisión ROH. Emocionado al escuchar palabras de elogio de Coleman, Fox dijo que pretendía convertir dicho oro en el principal de la marca. Buen segmento.

Lio Rush hizo una siniestra promo, paraguas en mano, avisando de que llovería. El compromiso de Rush con su personaje, vuelvo a comentarlo, es para quitarse el sombrero.

Action Andretti derrotó a BEEF. Esta lucha se grabó el 3 de junio desde el Siegel Center de Richmond (Virginia, EEUU), escenario del más reciente Dynamite. BEEF tuvo el apoyo del respetable y se ganó aún más al «kickear» en varias ocasiones. Tuvo su «comeback» en los compases finales, hasta que Andretti lo desequilibró cuando estaba en un esquinero y le aplicó su Argentine Neckbreaker transcurridos seis minutos. Segunda victoria consecutiva de Andretti tras perder contra Sammy Guevara en la «Zero Hour» de ROH Supercard of Honor 2026. ♠♠♠1/4

Se mostró un «videoclip» estilo ochentero protagonizado por Dalton Castle y The Outrunners, al son de «Shortage Of Love» de Harold. Genial. Lo mejor del episodio. Vuelvo a decir que el cobardica de Tony Khan no se atreve a poner esto en AEW porque en un mes Castle y Outrunners ya serían más populares que los Death Riders.

Ante el micrófono de Sam Leterna, Viva Van aseguró que era una competidora distinta respecto a la primera vez que se midió a Deonna Purrazzo.

CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH, LUCHA DE REGLAS PURAS: Deonna Purrazzo (c) derrotó a Viva Van para retener el título. Van venía de perder ante Red Velvet en Supercard of Honor 2026 y con una simple victoria sobre Rachael Ellering se ganó esta oportunidad. La aspirante tuvo una actuación meritoria, evitando el Fujiwara Armbar de Purrazo y disponiéndola para el Japanese Ocean Cyclone Suplex, pero «The Virtuosa» pudo zafarse y responder con una Powerbomb y su Venus de Milo, movimiento que le dio la victoria por rendición sobre los ocho minutos. Quinta defensa de Purrazo desde que se coronara monarca inaugural en Final Battle 2025. ♠♠♠1/4

CAMPEONATO MUNDIAL DE TELEVISIÓN ROH: AR Fox (c) derrotó a Sammy Guevara, Angelico y Ace Austin para retener el título. Guevara era el único que venía de ganar en Supercard of Honor 2026. La inclusión de Angelico, parece, estuvo motivada porque el jueves lo veremos luchar contra Bandido en un combate «Proving Ground». Buen estelar, a falta de Bandido poniendo sobre la mesa el máximo oro. Austin parecía tener batido a Guevara, pero Dralístico intervino y los «Ingobernables» tumbaron al ex-TNA. Y en estas que apareció Lio Rush para espantarlos. Con Fox y Angelico como únicos activos en la contienda, Fox se llevó la victoria mediante un súbito paquetito. Cuarta defensa de Fox desde que conquistara la presea en el episodio de ROH del pasado 14 de mayo. ♠♠♠1/2

⇒ Por segunda edición consecutiva de su producto, ROH ofreció algo decente. No recuerdo que esto sucediera antes a lo largo de 2026. Y no sólo los combates (dos de ellos titulares) resultaron la mayoría disfrutables, sino que además, los segmentos no luchísticos se hicieron divertidos, en especial esa joya audiovisual con Dalton Castle y The Outrunners. Si ROH quiere un acuerdo televisivo, he aquí el camino. Y no me refiero a pasar un «videoclip» cada semana de Castle y los Outrunners, que también.

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