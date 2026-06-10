Lo bueno y lo malo de WWE NXT 9 de junio 2026

WWE NXT dejó este martes un episodio lleno de nuevas caras y cambios importantes dentro de la marca, destacando especialmente el combate por el Campeonato Femenil Norteamericano NXT entre Tatum Paxley y Zaria.

Lo bueno y lo malo de WWE NXT 9 de junio de 2026

LO PEOR de WWE NXT

► 1 – Dion Lennox vs. Jasper Troy

No fue una sorpresa que no lo anunciaran, ya que se veía venir tras lo de la semana pasada. En cuanto al combate, no fue terrible, pero tampoco fue bueno, y solo sirvió para alimentar la historia entre Shugars y el resto de Darkstate.

LO MEJOR de WWE NXT

► 2- Axiom y Nathan Frazer vs. Romeo Moreno y Noam Dar

Buena victoria para Fraxiom, ya que necesitan seguir ganando combates para seguir consolidándose como equipo. Por otro lado, Romeo Moreno sigue impresionando y parece que ha encontrado un buen compañero en Noam Dar, y veremos hacia dónde conduce est.

► 1- Tatum Paxley vs. Zaria

Una buena victoria para Zaria luego de una buena secuencia final. Tatum no pierde mucho aquí, ya que probablemente termine compitiendo por el título principal o enfrentándose a Zaria en el próximo evento premium. En todo caso, Zaria ya necesitaba ganar algo y lo consiguió.

WWE continúa renovando el elenco de NXT tras varias salidas recientes hacia Raw y SmackDown.

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