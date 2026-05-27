Lo bueno y lo malo de WWE NXT 26 de mayo 2026

WWE NXT dejó este martes un episodio lleno de nuevas caras y cambios importantes dentro de la marca, destacando especialmente el combate por el Campeonato Femenil NXT entre Lola Vice e Izzi Dame.

Lo bueno y lo malo de WWE NXT 26 de mayo de 2026

LO PEOR de WWE NXT

► 2 – Sean Legacy vs. Dorian Van Dux

El choque entre Sean Legacy y Dorian Van Dux por el torneo del Campeonato Speed terminó con la eliminación de ambos tras expirar el límite de tiempo. El desenlace fue confuso, y aunque es parte de la regla en este torneo, pero en otras situaciones (como aquella que vio a Elio LeFleur llevarse el título) fue resuelto de otra manera. Además, tres minutos es poco en relación a lo que estos dos pueden mostrar.

► 1 – ¿Hacen lo correcto con Naraku?

En lugar de ser posicionado como una amenaza imponente y un contendiente directo al Campeonato de NXT, Naraku ha sido relegado a vagar tras bastidores haciendo juegos de palabras «malvados» y predecibles, pese a tener su segmento con Tony D’Angelo.

LO MEJOR de WWE NXT

► 2- Wren Sinclair vs. Kelani Jordan

Es raro ver a Wren Sinclair recibir más de 10 minutos en un combate individual, por lo que esta lucha ante Kelani Jordan fue una grata sorpresa. No teníamos dudas de Kelani, pero Wren también desplegó todo su carisma y actitud en el ring, luciendo muy bien pese al resultado adverso.

► 1- Lola Vice vs. Izzi Dame

Lola Vice e Izzi Dame cerraron el show con una auténtica guerra por el Campeonato Femenil NXT. La lucha manejó a la perfección las historias secundarias, mostrando las tensiones dentro de The Culling y la interferencia de OTM para emparejar las cosas afuera. Al final, la Campeona se impuso en una buena defensa, aunque la sufrió.

WWE continúa renovando el elenco de NXT tras varias salidas recientes hacia Raw y SmackDown.

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