Lo bueno y lo malo de WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLIV

WWE llevó a cabo este sábado una nueva edición de SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT, evento que contó con algunas luchas titulares.

WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLIV

LO MALO de WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLIV

► 2 – Evento estelar predecible

El choque por los Campeonatos Mundiales en Parejas entre The Street Profits y la dupla de «The Vision» (Logan Paul y Austin Theory) prometía ser un buen combate, y en realidad no fue nada malo, pero sí fue saboteado por un desenlace caótico e hiper-repetitivo. Las descaradas interferencias de Bron Breakker y los trucos sucios de Paul Heyman distrayendo al réferi con manoplas permitieron que los rudos retuvieran de forma tramposa. Es un problema el hecho de que WWE siga utilizando este mismo recurso predecible semana tras semana, restándole credibilidad a Paul y Theory como estrellas individuales y haciendo lucir ingenuos a sus rivales.

► 1 – Becky Lynch vs. Sol Ruca

La esperada colisión entre Sol Ruca y la Campeona Intercontinental, Becky Lynch, terminó de la peor manera posible debido a un final sumamente perezoso. «The Man» usó deliberadamente a la réferi Jessika Carr como escudo humano para bloquear el Sol Snatcher de Ruca, provocando una descalificación automática que arruinó lo que debió ser una victoria consagratoria y limpia para la novata. Para colmo de males, Lynch destrozó a Ruca después de la lucha con tres Manhandle Slams, una decisión creativa incomprensible que debilita el estatus de la retadora de cara a su combate oficial en Italia.

LO BUENO de WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLIV

► 2- Lucha de tercias

La lucha de tercias entre el equipo de Rhea Ripley, Charlotte Flair y Alexa Bliss contra Jade Cargill, Michin y B-Fab fue perfecta para encender la arena con un ritmo frenético y lleno de acción. El hecho de que Cargill consiguiera el conteo de tres directamente sobre la Campeona Mundial, Rhea Ripley, fue una buena decisión que la consolida de inmediato como una amenaza creíble para su próximo choque titular en Clash in Italy. Además, el ataque a traición de Cargill después de la campana encajó a la perfección con su imponente y despiadada personalidad

► 1- Penta vs. Ethan Page

A pesar de caer ante Penta en una espectacular lucha por el Campeonato Intercontinental, Ethan Page se robó las miradas gracias a una tremenda exhibición de psicología ruda. Page recurrió a viejas mañas de la escuela clásica, como jalar la máscara del campeón para castigarlo y quitar las protecciones de los esquineros a espaldas del réferi. Aunque terminó perdiendo tras comerse su propio esquinero expuesto y recibir un Mexican Destroyer, Page demostró un arsenal impecable y una ética de trabajo que lo encamina a colgarse oro muy pronto

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WWE continúa construyendo Clash in Italy como su próximo gran evento europeo.