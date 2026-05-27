AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Liacouras Center, en Philadelphia, Pennsylvania, (anteriormente llamado The Apollo of Temple), coliseo con capacidad para 10,200 aficionados y casa de los Temple Owls de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Ricochet, Andrade el Ídolo y Mark Davis vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson y Chris Jericho (*****) Mark Briscoe venció a Tommaso Ciampa (*****) CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Kyle O’Reilly: empate (****) Athena, Thekla, Julia Hart y Skye Blue vencieron a Jamie Hayter, Alex Windsor, Thunder Rosa y Mina Shirakawa (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (*****) Will Ospreay venció a Katsuyori Shibata (****) Rush venció a TJ Crawford (** 1/2) FIVE MINUTE ELIMINATOR CHALLENGE MATCH: Megan Bayne y Lena Kross vencieron a Kayla López y Elle Valentine (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Dax Harwood y Cash Wheeler (c) retuvieron ante Orange Cassidy y Roderick Strong (**** 1/2)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Tras el Stadium Stampede de Double or Nothing, donde el Team Jericho emergió victorioso, Jericho se enfrenta esta noche a Ricochet en una lucha donde todos los aliados de ambos estarán vetados de ringside. En el PPV, el bando de Jericho —con The Elite y The Hurt Syndicate como aliados— venció al bando de Ricochet (The Demand, Don Callis Family y The Dogs). Es la primera victoria que logra Jericho en esta rivalidad, pero las cuentas están lejos de saldarse, pues debe cobrarle a Ricochet la derrota que le recetó cuando se enfrentaron en mano a mano en Dynasty. ¿Lo conseguirá?

En una Philly Street Fight veremos a Kris Statlander contra Hikaru Shida. Statlander desafió a Shida directamente después de Double or Nothing, declarando: «Shida, cuando me golpearon por la espalda con ese bastón de kendo, supe que eras tú.» El misterio de Toni Storm lleva meses sin resolverse, y esta acusación directa de Statlander le da material a la investigación de Mina Shirakawa.

En la primera ronda del torneo de la Fundación Owen Hart, veremos a ‘Jungle’ Jack Perry vs. Mark Davis. Es una revancha para Perry, pues Davis le quitó recientemente el Campeonato Nacional AEW.

En la división femenil del mismo torneo, la Campeona Mundial CMLL, Persephone, se medirá con Hazuki, representante de Stardom.

MJF estará presente como nuevo Campeón Mundial AEW después de vencer a Darby Allin en la lucha de título contra cabellera. Será su celebración por ser el único luchador en AEW que ha acumulado tres reinados con el principal cinturón de la compañía.

También estará presente el Campeón TNT, Kevin Knight, quien traicionó a Darby Allin al final de Double or Nothing, atacándolo con una plancha UFO cuando estaba en una camilla después de la guerra con MJF, algo que nadie esperaba.