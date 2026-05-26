WWE RAW presentó este 25 de mayo de 2026 un episodio que culminó con la firma de contrato entre Roman Reigns y Jacob Fatu. Este es el análisis de lo mejor y lo peor del show.

Lo bueno y lo malo de WWE RAW 25 de mayo 2026

LO PEOR de WWE RAW

► 2 – The Vision sigue con la maldición de las lesiones

Bron Breakker recién se acababa de recuperar, pero The Vision perderá a Logan Paul por varios meses tras su lesión el pasado fin de semana, continuando la racha de lesiones del grupo, quien todavía no recupera a Bronson Reed. En cuanto al Campeonato Mundial de Parejas, parece que Bron Breakker ocupará esa posición debido a un vacío legal, pero eso podría frenar su impulso a nivel individual, salvo que pierdan los títulos en el corto plazo.

► 1 – Joe Hendry fue blanco fácil

El anuncio de que Logan Paul estará fuera por meses debido a un desgarro de tríceps derivó en un segmento que hizo lucir muy mal a Hendry, aparte que este empezó durante el corte comercial. Dedicarse a cantar en el centro del ring para burlarse de la lesión de Paul lo convirtió en un blanco facilísimo para que Austin Theory lo masacrara por la espalda con una silla.

LO MEJOR de WWE RAW

► 2- Roman Reigns y Jacob Fatu elevan sus tensiones

El segmento de cierre de Raw cumplió con creces al consolidar el aura de «pelea grande» para Clash in Italy. Respetando un juramento de sangre que prohibía la violencia física antes de la campana, Fatu y Reigns intercambiaron promos magistrales llenas de psicología sobre el legado de la dinastía Anoa’i; Fatu dejó en claro que no le teme al «Jefe Tribal» y que, tras derrotarlo, lo obligará a reconocerlo como el nuevo líder de la familia, agregando que le dará un nuevo rumbo en caso de salir victorioso.

► 1- Penta vs. Je’Von Evans

El combate por el Campeonato Intercontinental fue, sin duda, lo mejor de la noche gracias a la espectacular química aérea y el estilo de alta velocidad de ambos luchadores. El mexicano se llevó una victoria completamente limpia (evitando las previsibles interferencias de Ethan Page o Rusev), y destacamos el posterior careo tras bambalinas, el cual sembró las semillas para una versión más intensa y ruda de Evans de cara a una futura revancha titular, que sería más que merecida.

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