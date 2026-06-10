WWE Raw tuvo la peor audiencia de su historia

El episodio de Monday Night Raw del lunes 1 de junio, emitido desde Torino, Italia, tuvo el número más bajo de espectadores en toda la historia del programa. Lo más llamativo es que esto ocurrió en una noche sin playoffs de la NBA ni de la NHL, factores que habitualmente afectan las cifras.

De acuerdo a Dave Meltzer, hubo dos causas clave que no deben interpretarse como una tendencia preocupante. Una, la duración extraordinaria del episodio, pues duró 3 horas y 38 minutos debido a que incluyeron la lucha de máscaras entre Grande Americano y Original Grande Americano. Aunque se trató de una de las luchas más importantes del año para WWE, muchos televidentes no estuvieron dispuestos a ver un programa tan largo.

La otra causa fue que se emitió desde Europa. Los eventos realizados en el viejo continente se emiten en horario vespertino en el continente americano. Aunque benefician al prime time europeo, reducen significativamente la audiencia americana, que está acostumbrada a verlo por la noche. Aunque hay quien lo ve en su horario habitaul, no fueron muchos, pues como era grabado, los resultados ya eran conocidos antes de la emisión.

► Cifras oficiales de Netflix y estimaciones

Netflix reportó 6,2 millones de horas vistas y 2,0 millones de visualizaciones para el episodio. Sin embargo, las estimaciones reales de audiencia same-day son mucho más bajas: aproximadamente 636,000 espectadores en los Estados Unidos.

Así lo explica Meltzer:

Partiendo de la estimación de que el 60 % de los espectadores lo vieron antes del martes, esto arroja un promedio semanal de 1,835,000 vistas, 2,477,000 espectadores a nivel mundial, 978,000 espectadores en EE.UU. durante la semana, y 636,000 espectadores en vivo y same-day.

Wrestlenomics añade que dos millones de vistas globales en siete días es el número más bajo desde el debut de Raw en Netflix (enero 2025).

► Comparación histórica con AEW Dynamite

Según los cálculos, este Raw habría sido superado en audiencia same-day estadounidense por AEW Dynamite en TBS (estimado en 638,000 espectadores, con proyecciones de panel entre 725,000-750,000). Sería la primera vez que Dynamite (sin contar la audiencia de HBO Max) supera a Raw en este apartado en territorio estadounidense.

► Otros datos relevantes