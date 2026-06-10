Zaria acaba con el reinado de Tatum Paxley y conquista el Campeonato Norteamericano Femenil NXT

La división femenil de NXT tiene una nueva campeona. Zaria derrotó a Tatum Paxley para conquistar el Campeonato Norteamericano Femenil de NXT y sumar el primer título individual de importancia en su etapa dentro de WWE.

La australiana llegó al combate como una de las amenazas más serias para el reinado de Paxley y terminó cumpliendo con las expectativas. Aunque la campeona mostró una enorme resistencia y estuvo cerca de retener, la potencia física de su rival terminó marcando la diferencia.

La retadora comenzó el combate con gran intensidad, utilizando su fuerza para castigar a Paxley y evitar que encontrara espacios para desarrollar su ofensiva habitual. Sin embargo, la campeona logró reaccionar gracias a su velocidad y creatividad. Un error de Zaria contra el esquinero permitió a Tatum tomar impulso y equilibrar las acciones en varios momentos del encuentro.

Paxley encontró varias oportunidades para conservar el campeonato. Entre sus mejores momentos estuvieron un Coast to Coast, un Cemetery Driver y una serie de ataques aéreos que pusieron en serios problemas a la australiana.

La campeona también recurrió a castigos de sumisión para desgastar a su rival, obligándola a sobrevivir a varios momentos críticos durante la recta final de la contienda.

► Momentos claves

La lucha cambió por completo cuando Paxley falló un moonsault hacia ringside. Zaria aprovechó el error para conectar un contundente F-5 fuera del cuadrilátero y regresar a la campeona al ring. Ya con el control absoluto, la australiana ejecutó una spear seguida de un segundo F-5 para conseguir la cuenta de tres y coronarse como nueva Campeona Norteamericana Femenil de NXT.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Zaria inicia una nueva etapa al frente de la división y se perfila como una campeona dominante. La poderosa Zaria ahora esperará a una nueva retadora, o ver si Paxley buscará revancha.