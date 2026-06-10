Shiloh Hill gana el Mr. NXT, pero Tristan Angels arruina la celebración

NXT coronó oficialmente a su primer Mr. NXT durante un peculiar concurso que durante varias semanas enfrentó a Shiloh Hill y Tristan Angels en diferentes desafíos.

Sin embargo, aunque Hill terminó llevándose la victoria, la celebración no duró demasiado debido a la furiosa reacción de su rival.

► Shiloh Hill y Tristan Angels disputaron la prueba definitiva

La tercera y última prueba del certamen se llevó a cabo en el centro del ring con Sarah Schreiber como presentadora, mientras el jurado observaba desde la grada.

Tristan Angels aprovechó la oportunidad para recordar que fue finalista de Mr. England y aseguró que merecía convertirse en Mr. NXT. Además, destacó sus orígenes humildes y recordó que la final coincidía con su cumpleaños.

Por su parte, Shiloh Hill afirmó que NXT representa la perseverancia y el crecimiento personal, asegurando que esa filosofía era la razón por la que debía ganar el concurso.

► Los aficionados eligieron al primer Mr. NXT

La decisión quedó en manos de los jueces y del público. Matthews votó a favor de Hill, mientras que Wilson se inclinó por Angels. El voto decisivo quedó en manos de Rourke, quien optó por ceder la decisión a los aficionados presentes y a la votación abierta.

Finalmente, los seguidores eligieron a Shiloh Hill, quien fue proclamado ganador del certamen y recibió oficialmente la banda que lo acredita como Mr. NXT.

El concurso había incluido varias pruebas inspiradas en certámenes de belleza, incluyendo desfiles, demostraciones de talento, presentaciones personales y discursos frente al público.

► Tristan Angels atacó a Shiloh Hill tras la derrota

Cuando Hill intentaba celebrar su triunfo, Tristan Angels lo sorprendió con un ataque por la espalda. El británico tomó una silla metálica para castigar a su rival y posteriormente ejecutó un violento knee drop, aplastando la cabeza de Hill contra la silla.

Tras la agresión, Angels recogió la banda de Mr. NXT y posó con ella sobre el ring, dejando claro que no acepta el resultado de la competencia.