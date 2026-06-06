Lo bueno y lo malo de WWE SMACKDOWN 5 de junio 2026

WWE SmackDown dejó este viernes varios avances importantes rumbo a Night of Champions, destacando especialmente los combates clasificatorios para King of the Ring.

WWE SMACKDOWN 5 de junio 2026

LO MALO de WWE SMACKDOWN

► 2 – Charlotte Flair y Tiffany Stratton perdieron en el mismo programa que se presentaron como retadoras

Después de esta lucha, ni Charlotte Flair ni Tiffany Stratton parecen ser dignas retadoras al título de Rhea Ripley. Anunciar dos pretendientes en el mismo segmento y luego hacerlas perder esa misma noche no construye, destruye. Fueron vencidas por Jade Cargill y Michin, y casi toda la lucha fue Michin la que estuvo luchando contra las dos rubias.

► 1 – Ricky Saints sigue siendo un personaje apagado

Carmelo Hayes es de lo mejor que hay en SmackDown pero Ricky Saints ha estado totalmente apagado, y se nota: dos semanas seguidas con empates o victorias sucias contra Hayes que no avanzan ninguna historia con claridad ni elevan a ninguno de los dos.

LO FEO de WWE SMACKDOWN

► 1 – Lash Legend ganó cometiendo errores

Lash Legend comete errores muy básicos, y su victoria sobre Chelsea Green fue anticlimática. Pero lo verdaderamente feo es el contexto: Green fue amada por los fans italianos, conectó con el público de manera orgánica toda la noche, y el show la recompensó haciéndola perder de manera torpe frente a una rival que no convenció a nadie.

LO BUENO de WWE SMACKDOWN

► 1- La disculpa de Chad Gable

Chad Gable le dijo a Rey Fénix que al usar la máscara entendió que la lucha libre mexicana no es un chiste, que hay que respetar la cultura y la tradición, y viajó hasta Italia para decirle que lo siente. Un giro de personaje bien ejecutado tras la lucha de máscaras en Noche de los Grandes.

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WWE continúa construyendo Night of Champions como su próximo gran evento europeo.