MLW Fusion 6 de junio 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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MLW Fusion se presenta este sábado 6 de junio en el CoBank Arena at National Western Center en Denver, Colorado. Será otra noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.

►El sábado pasado en MLW Fusion

  1. Shotzi Blackheart venció a Priscilla Kelly
  2. Scarlett Bordeaux venció a Aleah James
  3. Austin Aries venció a Trevor Lee
  4. The Good Brothers (Doc Gallows & Karl Anderson) vencieron a Joe Coffey & Mark Coffey
  5. Diego Hill venció a Adam Brooks
  6. Zamaya venció a Carolina Cruz
  7. Alex Hammerstone venció a Bishop Dyer

► Cartelera MLW Fusion 6 de junio 2026

Superluchas - Logotipo MLW

  • CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL MLW: Shoko Nakajima (c) vs. Shotzi Blackheart
  • LUCHA DE MESAS POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS MLW: The Skyscrapers (c) vs. The Good Brothers
  • Mistico vs. Diego Hill
  • Alan Angels vs. KUSHIDA

► ¿Dónde ver MLW Fusion en vivo?

Fecha: Sábado 6 de junio de 2026.
Horario de referencia: 18:00 — Ciudad de México.
Sede: Silver Spurs Arena en Osceola Heritage Park Kissimmee, Florida.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX 18:00 beIN Sports, YouTube
Estados Unidos — Nueva York (ET) 22:00 beIN Sports, YouTube
Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 beIN Sports, YouTube
Estados Unidos — Denver (MT) 21:00 beIN Sports, YouTube
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 beIN Sports, YouTube
Canadá — Toronto 22:00 beIN Sports, YouTube
Centroamérica 20:00 beIN Sports, YouTube
Colombia / Perú / Ecuador 20:00 beIN Sports, YouTube
Venezuela / Bolivia 21:00 beIN Sports, YouTube
Chile 22:00 beIN Sports, YouTube
Argentina / Uruguay / Brasil 22:00 beIN Sports, YouTube
Reino Unido 01:00 (28 mar) beIN Sports, YouTube
España / Francia / Alemania 02:00 (28 mar) beIN Sports, YouTube
Japón 10:00 (28 mar) beIN Sports, YouTube
Australia — Sídney 12:00 (28 mar) beIN Sports, YouTube
Nueva Zelanda 14:00 (28 mar) beIN Sports, YouTube

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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