Lucha Libre AAA se emite este sábado desde la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León, local con capacidad para 17,599 aficionados.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix venció a Laredo Kid (c) (*****) CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo del Vikingo venció a Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) (*** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS AAA: War Raiders (Ivar y Erik) vencieron a Psycho Clown y Pagano (c) (** 1/2) MÁSCARA CONTRA MÁSCARA: El Grande Americano venció a Original Grande Americano (*****)

► Este sábado en Lucha Libre AAA

La segunda parte de Noche de los Grandes presentará una de las luchas más esperadas. La Catalina se integró a AAA, y de inmediato declaró que su objetivo es convertirse en Reina de Reinas, lo cual la convirtió, de manera automática, en enemiga de Las Tóxicas (Flammer, La Hiedra y Lady Maravilla), pues la rudísima Flammer no va a dejar que nadie la quite del trono que ha ocupado más que nadie. Sin embargo, La Catalina tuvo un inesperado respaldo: Bayley y la actual Campeona NXT, Lola Vice, quienes la ayudaron cuando era atacada por Las Tóxicas, formando una interesante unidad latina que esta noche se medirá con la tercia femenil más importante de México.

En un Fatal Five Way, se enfrentarán cinco de los mejores luchadores aéreos: Mini Vikingo, Octagón Jr., Lince Dorado, Cruz del Toro y Joaquín Wilde.

Además, el nuevo Gerente General de AAA, Rey Mysterio, tiene un mensaje para la afición.