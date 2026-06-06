AEW Collision se emite este sábado desde el Covelli Centre en Youngstown, Ohio (anteriormente conocido como Youngstown Convocation Center (planning y Chevrolet Centre) coliseo con capacidad para 7,000 aficionados, y casa de los Youngstown Phantoms de la USHL.

► El sábado pasado en AEW Collision

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly (c) retuvieron ante Lance Archer, Trent Beretta y Rocky Romero (** 1/2) FIVE MINUTE ELIMINATOR: Megan Bayne y Lena Kross vs. Anna Jay y Tay Melo: empate por límite de tiempo (***) Hazuki venció a Maya World (** 1/2) Lee Moriarty venció a Tim Bosby (** 1/2) Jon Moxley y PAC vencieron a Carlie Bravo y Shawn Dean (**** 1/2) David Finlay y Clark Connors vencieron a Austin Gunn y Colten Gunn (*** 1/2) Jake Doyle y Brian Cage vencieron a Jimmy Wild y Tommy Mars (** 1/2) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Konosuke Takeshita (c) retuvo ante Daniel García (**** 1/2)

► Este sábado en AEW Collision

Las poderosas Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) se han mantenido como Campeonas Mundiales de Parejas AEW ofreciendo a todas sus rivales una oportunidad titular si pueden sobrevivir ante ellas por cinco minutos. Las primeras en lograrlo fueron TayJay (Tay Melo y Anna Jay), y no solo eso: casi tuvieron a Megan Bayne vencida cuando se acabó el tiempo. Bayne y Kross son el equipo más dominante del elenco femenil, tanto que aunque Melo y Jay no logren vencerlas, elevarán su perfil con una lucha bien nivelada. Por lo pronto, llegan como favoritas de los aficionados. ¿Conseguirán la hazaña de coronarse?

En lucha de la rama femenil del torneo de la Fundación Owen Hart, veremos a la Campeona Mundial CMLL, Persephone, contra la representante de Stardom, Hazuki. Es un duelo inédito, y por lo mismo es muy interesante.