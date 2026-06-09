WWE RAW presentó este 8 de junio de 2026 un episodio que culminó con otra lucha clasificatoria para King of the Ring, donde Je’Von Evans resultó vencedor. Este es el análisis de lo mejor y lo peor del show.

Lo bueno y lo malo de WWE RAW 8 de junio 2026

LO MALO de WWE RAW

► 1 – Liv Morgan en Queen of the Ring

Liv Morgan es la Campeona Mundial, y está participando en un torneo cuyo premio es básicamente una oportunidad titular. Es un absurdo. El torneo pierde sentido si la favorita no necesita lo que está en juego.

LO FEO de WWE RAW

► 1 – Sobredimensionamiento aRey Mysterio

Cuando Hable fue a ofrecerle disculpas a Penta, éste le dijo: «Sí quieres hacer las cosas correctas para la lucha libre mexicana, tú sabes con quién necesitas hablar», sugiriendo que debía hablar con Rey Mysterio. Se entiende que Mysterio sea algo así como el modelo a seguir de los enmascarados que llegan a WWE (una historia demasiadas veces contada), pero ya lo están tratando casi como el dios de la lucha mexicana, siendo que en el mismo México está lejos de la fama de muchas otras leyendas. Sin embargo, eso no merma todo lo hecho por Rey en su carrera.

LO BUENO de WWE RAW

► 2- El arco de redención de Chad Gable

Primero se disculpó con Penta en backstage, quien lo orientó hacia Rey Mysterio. Luego Mysterio aceptó sus disculpas invocando la lucha de máscaras como prueba de que Gable entiende la tradición mexicana. Y al final de la noche, fue Gable quien llegó para ponerle fin al ataque de Rusev y Ethan Page contra Penta y Mysterio. Tres momentos perfectamente encadenados en un solo episodio.

► 1- Seth Rollins vs. Talla Tonga vs. Je’Von Evans vs. Ricky Saints

Talla Tonga tuvo una gran actuación en la lucha, pero el verdadero logro del combate fue que Evans se robó el momento: sus vuelos suicidas, el Spanish Fly desde las alturas y el OG Cutter final sobre Saints mientras Breakker dejaba tendido a Rollins pintaron el retrato de alguien listo para el siguiente nivel.

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