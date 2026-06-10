AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Andrew J. Brady Music Center, en Cincinnati, Ohio, coliseo con capacidad para 4,500 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) retuvo ante Rush (****) Mark Briscoe venció a Lio Rush (***) Andrade venció a DK Vandu (1/2) CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (***) TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Mercedes Moné venció a Alex Windsor (***) TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Will Ospreay vs. Mark Davis (**** 1/2)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Cincinnati, ciudad natal de Jon Moxley, recibe el Summer Blockbuster. Y es precisamente el líder de los Death Riders quien tendrá una importante lucha esta noche defendiendo el Campeonato Continental AEW ante el poderoso Shane Taylor, dirigente de Shane Taylor Promotions, quien el sábado pasado en Collision, después de vencer de manera contundente a Alan Angels, tomó el micrófono para declarar que el reinado de los Death Riders como la facción más violenta de AEW estaba a punto de terminar. Más tarde esa misma noche, Wheeler Yuta fue atacado en backstage, con Taylor asumiendo la responsabilidad directamente. Moxley aceptó el reto diciendo: «Podría haber hecho lo mismo, pero nunca haría algo así si no estuviera absolutamente seguro del resultado. El miércoles le daré a Taylor exactamente lo que pidió».

En lucha semifinal de la rama varonil del torneo de la Fundación Owen Hart, Swerve Strickland enfrentará a Brody King. El ganador avanzará a la final en Forbidden Door contra Will Ospreay.

En cuartos de final de la rama femenil del torneo de la Fundación Owen Hart, Skye Blue, integrante del Triangle of Madness, se enfrenta a Sareee, una de las luchadoras japonesas más respetadas de la actualidad.

La rivalidad entre los Death Riders y The Conglomeration sigue avanzando esta noche cuando se enfrenten PAC y Mark Briscoe. Ambos terminaron el Collision del 6 de junio golpeándose después de que los Death Riders enfrentaran a STP y The Conglomeration enfrentara a la Don Callis Family.

Orange Cassidy y Andrade el Ídolo se medirán por primera vez en mano a mano. Cassidy aceptó el reto que Rocky Romero lanzó en nombre de Andrade durante Collision.

Además, en un interesante choque de relevos, los Young Bucks (Matt y Nick Jackson) combatirán a The Dogs (David Finlay y Clark Connors). Los Dogs desafiaron a los Bucks la semana pasada, y Cincinnati es el escenario de la respuesta.