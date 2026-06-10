Naraku derrota a Mason Rook, será el retador al Campeonato de NXT

Naraku dio un paso más en su ascenso dentro de NXT al derrotar a Mason Rook en un combate que otorgaba una oportunidad por el Campeonato de NXT.

El japonés tuvo que emplearse a fondo para superar a uno de los rivales más poderosos de la marca. Después de una lucha con mucha fuerza y repleta de castigos de alto impacto, Naraku encontró la manera de salir con la mano en alto y acercarse a su objetivo de conquistar el máximo título de la marca.

Desde los primeros instantes quedó claro que sería una batalla de resistencia. Rook utilizó su ventaja física para dominar varios pasajes del encuentro, derribando al japonés con clotheslines, sentones y un poderoso powerslam que estuvo cerca de definir la lucha.

Naraku respondió castigando a su rival con chops, llaves de sumisión y varios ataques dirigidos a desgastarlo poco a poco. Ninguno de los dos logró imponer condiciones durante demasiado tiempo, lo que mantuvo la incertidumbre entre los aficionados.

La intensidad aumentó cuando ambos comenzaron a intercambiar movimientos de gran impacto. Rook conectó una Blue Thunder Bomb para una cuenta cercana, mientras que Naraku respondió con una powerbomb y posteriormente un Fisherman Buster que tampoco fueron suficientes para conseguir la victoria.

► Momentos claves

Cuando la lucha entraba en su recta final, la aparición de Kam Hendrix cambió el rumbo del encuentro. Hendrix apareció en ringside para distraer a Mason Rook en el momento más crítico del combate.

Rook reaccionó derribándolo de un derechazo pero la distracción fue suficiente para que Naraku aprovechara la oportunidad para sorprenderlo con un poderoso slam que finalmente le permitió obtener la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Naraku se convierte en nuevo retador al Campeonato de NXT, y en Great American Bash enfrentará a Tony D’Angelo por el cetro.