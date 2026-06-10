NXT: Fraxiom vence en gran combate a Romeo Moreno y Noam Dar

Axiom y Nathan Frazer volvieron a demostrar por qué son uno de los equipos más sólidos de NXT al imponerse a Romeo Moreno y Noam Dar en una lucha que mantuvo al público entregado de principio a fin.

El combate estuvo marcado por la velocidad, la técnica y varias secuencias rápidas. Aunque las tensiones entre los integrantes de Fraxiom aparecieron en algunos momentos, el equipo logró mantenerse unido cuando más lo necesitaba.

► Romeo Moreno y Noam Dar llevaron al límite a Fraxiom

La lucha comenzó con un intenso intercambio de llaveo entre Axiom y Dar. Posteriormente, Romeo y Nathan protagonizaron una exhibición de velocidad que dejó claro que ninguno estaba dispuesto a ceder terreno.

Moreno y Dar lograron tomar el control tras una serie de ataques combinados, incluyendo un impresionante diving crossbody de Romeo sobre sus dos rivales en ringside, seguido por un moonsault de Noam que levantó a los aficionados de sus asientos.

Los escoceses continuaron castigando a Axiom durante varios minutos, enfocando sus ataques en el brazo izquierdo del español para limitar su ofensiva.

La entrada de Nathan Frazer cambió el rumbo del combate. Junto a Axiom, comenzó a conectar ofensiva en equipo, incluyendo una superkick en estéreo sobre Dar que estuvo cerca de definir el encuentro.

► Momentos claves

Sin embargo, Romeo volvió a inclinar la balanza a favor de su equipo al ingresar encendido y enfrentarse prácticamente solo a ambos integrantes de Fraxiom. Más adelante, Dar y Moreno estuvieron muy cerca de conseguir la victoria tras ejecutar su movimiento combinado sobre Nathan.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria refuerza la posición de Fraxiom dentro de la división por parejas de NXT, aunque ambos ya tienen participación en SmackDown. Por su parte, Romeo Moreno continúa sumando actuaciones destacadas, sorprendiendo a todos los aficionados y luchadores de la marca.