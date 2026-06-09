WWE Raw 1 de junio 2026: rating y audiencia en Netflix

WWE Raw del 1 de junio de 2026 registró un descenso en audiencia global en Netflix, ubicándose por debajo de los 2.000.000 millones de visualizaciones, contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Seth Rollins vs. Bron Breakker.

CUARTOS DE FINAL TORNEO KING OF THE RING 2026; FATAL 4-WAY: Oba Femi venció a Penta, Carmelo Hayes y Solo Sikoa (** 1/2) Rey Mysterio y Dragon Lee vencieron a Rusev y Ethan Page (** 1/2) CUARTOS DE FINAL TORNEO QUEEN OF THE RING 2026; FATAL 4-WAY: Iyo Sky venció a Roxanne Pérez, Giulia y Lash Legend (** 1/2) Seth Rollins venció a Bron Breakker (*** 1/2)

Rating WWE Raw 1 junio 2026

► Audiencia WWE Raw 1 de junio 2026

El episodio registró 2. 000.000 millones de visualizaciones globales, por debajo respecto a los 2.500.000 millones totales de la semana anterior.

► Horas vistas en Netflix

El programa acumuló un total de 6.200.000 horas de visualización a nivel mundial, por encima con relación a la cifra de 4.600.000 visualizaciones globales del programa de la semana anterior.

► Posición en rankings globales

El programa se ubicó en el puesto número 9 entre los contenidos en inglés más vistos de Netflix a nivel mundial.

► Ranking por países

En rankings regionales, Raw alcanzó el puesto 8 en Estados Unidos, 10 en Reino Unido, 9 en Canadá y 10 en India.

WWE Raw ocupó el puesto número 9 dentro del top 10 global de Netflix, empatando la misma posición que ocupó la semana anterior.