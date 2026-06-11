Se niegan rumores sobre posible salida de CM Punk

La ausencia de CM Punk de la programación de la WWE desde la noche posterior a WrestleMania 42 ha dado pie a numerosas teorías, incluso surgiendo el rumor de que la relación entre el luchador y la WWE se habría fraccionado, u otros que especulaban que simplemente no habían planes creatvos para él, mientras que otros rumores no verificados en internet que afirmaban que Punk tenía problemas con los ejecutivos de la WWE y TKO. Algunos incluso sugerían que estaba intentando conseguir su salida tras supuestos problemas posteriores a WrestleMania.

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En las últimas horas, surgió un informe de PWInsider, quien mencionó que la WWE no considera creíbles estas historias conspirativas de CM Punk, y una fuente confiable de la WWE respondió a las afirmaciones comparándolas con otro viejo rumor que fue ampliamente desmentido, aunque desconocía el motivo exacto de la ausencia de Punk en televisión. Sin embargo, el informe también señalaba que se está preparando nueva mercancía de CM Punk y que hay apariciones programadas para este verano.

«En los últimos días, han circulado en redes sociales numerosas afirmaciones sin verificar sobre CM Punk, todas apuntando a supuestos problemas entre él y la WWE, o a que Punk habría solicitado su liberación de la WWE. Al hablar hoy con una fuente confiable de la WWE, su único comentario fue: «Tiene tanta veracidad como las historias que afirmaban que Arabia Saudita nos compró hace años».»

«Aunque desconocían el motivo de la ausencia de Punk en televisión, la fuente indicó que se está preparando nueva mercancía y que hay apariciones programadas para este verano».

Esto se produce después de que WrestleVotes desmintiera la idea de que la WWE no tuviera planes creativos para Punk, en declaraciones que las reproducimos por este medio:

«No, no es cierto. No sé de dónde salió eso. Es un merecido descanso para un luchador que, salvo lesiones, lleva tres años en activo. Acaba de protagonizar WrestleMania; se merece un respiro. Volverá enseguida, de nuevo en la cima. No es cierto que no tengan planes para CM Punk.»

Punk no ha aparecido en la televisión desde el episodio de WWE RAW del 20 de abril, y su ausencia en varias fechas previamente anunciadas, eventos en vivo importantes y shows internacionales hizo que los fanáticos se preguntaran qué estaba pasando. Sin embargo, el último informe indica que los rumores de su despido no son ciertos y sus fanáticos pueden estar tranquilos por ahora.