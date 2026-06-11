Resultados RIOT: Los Odiosos Ocho

Decimoquinto show de Resist Pro Wrestling en lo que llevamos de 2026, RIOT: Los Odiosos Ocho tuvo lugar el pasado 6 de junio desde el Casinet d’Hostafrancs de Barcelona (Cataluña, España).

Como punto principal, un choque de cuartetos donde Los Ninfómanos del Wrestling fueron contra un equipo comandado por Barracuda y completado por IssI, Trevor de Vries y Jocoso Jr.

Hubo otros tres enfrentamientos entre bloques: Make RIOT Great Again vs. Legado; Ley & Orden vs. Santiago Sangriento & El Payaso Sullivan, además de La Verdad vs. César Bravo y Rafael Flores.

Completando el cartel, Pedrolo vs. Caldera, TJ Charles vs. Mortero y Lozano vs. Liónidas.

RIOT: Los Odiosos Ocho puede verse íntegramente en el Patreon de Resist.

► Fuego en el cuerpo

TJ Charles derrotó a Mortero. Durante casi toda la lucha, Charles fijó sus ataques sobre el brazo derecho de Mortero, y esto hizo que el integrante de Ley & Orden tuviera muchas dificultades para aplicar sus principales movidas. Aún así, su resiliencia le permitió hacerlo, si bien no con toda la intensidad habitual. En cualquier caso, Charles acabó recurriendo a la habitual jugarreta de sus últimos combates: despistar al réferi y utilizar cuando no mira su puño americano, hasta rematar la jugada con su Martinete y la cuenta de tres. En los compases finales, Charles emuló el Discus Lariat de Pedrolo, referenciando que tiene pendiente luchar por el Campeonato Absoluto de RIOT, tras conseguir su tentativa en This Is Wrestling Vol. 2. ♠♠♠1/2

Liónidas derrotó a Lozano. Liónidas hizo aquí su debut en mano a mano bajo los focos de Resist. Lejos de su imagen en Lucha Libre Rebelión, Lozano es rudo en Resist, donde el público lo obsequia con cánticos como «Nobita, Nobita». Y rudo él, quiso quitarle la máscara a Liónidas, pero el espartano no se dejó. Lucha

esprint, de apenas seis minutos, con muchas alternativas y aún más multitud de cuentas de 2.99. Liónidas acabó por endosar una suerte de Claymore Kick tras la que puso de espaldas planas al otrora integrante de Plan B. ♠♠♠

Ley & Orden (Mechero y Toro) derrotaron a Santiago Sangriento y El Payaso Sullivan. Pagaría por ver cómo decidieron formar alianza Sangriento y Sullivan. Estreno aquí de esta extraña pareja, que lució poderosa, sobre todo por el desempeño de Sullivan, dominando buena parte de la contienda. Hasta que esta se rompió y los ex Campeones por Equipos de Resist sacaron petróleo de la situación, cuando Sangriento, frustrado al ver que Mechero no sucumbía al pin como consecuencia de un Chokeslam conjunto, sacó su inseparable silla. Y los azarosos avatares del destino quisieron que Sullivan acabara golpeando con ella a Sangriento. Momento que Mechero aprovechó para rodar de espaldas al payaso. En las postrimerías, Sullivan entonó el mea culpa y pidió a Sangriento que le devolviera el sillazo, pero el icono de lo extremo, a cambio, le dio la mano. ♠♠♠1/4

Pedrolo (con Folo) derrotó a Caldera por DQ. Choque entre el Campeón Absoluto de RIOT y su homólogo en RAGE. Caldera actúa como rudo en Resist y se vale de ciertas fullerías para ganar, aunque precisamente sea el luchador de la escena española que menos pensarías que necesita recurrir a ellas. Aquí, hizo que Pedrolo se chocara con Folo, tomando de tal manera el control del duelo. Pedrolo se repuso y debió sudar la gota gorda para poder tumbar al «Prospecto», que resistió varios de sus mejores ataques y le devolvió el guante con una Lanza de cosecha propia. Pedrolo le endosó entonces un Lariat en carrera y uno en modo Ripcord, preparó su Discus… y fue atacado por TJ Charles. La réferi decretó la descalificación. ♠♠♠ Charles tomó el micro ante un inconsciente Pedrolo y le dijo que el 4 de julio se verían las caras en un combate de collar de perro.

Abriendo la segunda parte, Sweet Flow y El Patica (un «influencer») se encargaron de efectuar la rifa tradicional de los shows de Resist. La Verdad (Marc Menino y Alexander Red) salieron a criticarlos y Flow recibió un microfonazo. Como El Patica estaba en desventaja, César Bravo (vestido de vaquero) y Rafael Flores hicieron el salve y se armó lucha. Irónico que Bravo ayudase a Flow, uno de sus mayores enemigos antes de perder la memoria.

La Verdad (Marc Menino y Alexander Red) derrotaron a César Bravo y Rafael Flores. Cada vez resulta más decisivo Bravo, para bien y para mal, en las luchas de esta actual etapa amnésica. Flores acababa de

aplicarle una llave a Menino y este fingió quedar lesionado. Bravo, con su buena fe que ahora le caracteriza, no quiso atacarlo y a cambio se topó con una patada baja de Red. Menino, entonces, lo remató con un Destroyer desde la segunda cuerda. 1, 2 y 3. ♠♠♠ Los rudos buscaron paliza, pero por fin, Sweet Flow y El Patica actuaron y los sacaron del ring, con un Twisting Neckbreaker en carrera y un Chokeslam, respectivamente.

Legado (Carlos Vega y Carranza) derrotaron a Tony Aeri y Caldera (con JB). En las imágenes promocionales, JB estaba anunciado para luchar, pero in situ, el muy cochino desveló que Caldera competiría por él, para nuevo disgusto de Aeri. Hubo pique durante todo el combate entre Caldera y Aeri por demostrar quién castigaba mejor a Legado, hasta que, inevitablemente, se enzarzaron en una golpiza. Y tal falta de entendimiento provocó que en última instancia, Vega dejara grogui a Caldera y remataran a Aeri con su rodillazo sandwich para cubrirlo a continuación. ♠♠♠1/4 Concluido el combate, Vega ofreció a Aeri unirse a Legado, pero el ex Neon Warrior no quiso responder y dejó el ring. Vega se dirigió a JB y le ofreció poner sus carreras en juego a cambio de concederles una oportunidad por los Campeonatos por Equipos de Resist. JB aceptó, confiado en que perderían ante Barcelona Blacklist el 4 de julio.

LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Team Barracuda (Barracuda, IssI, Trevor de Vries y Pol Badía) (con Jocoso Jr.) derrotaron a Team NFW (Guillermo, Insane y Eren). Inicialmente, Badía estaba con los ninfómanos, pero justo al empezar la lucha los traicionó, uniéndose a Barracuda y Cía. El anunciador, Xavi Ramos, avisó de que durante la batalla se usarían objetos fuera de lo «PG», y efectivamente, a los pocos minutos, los rudos hicieron que Guillermo se sentara encima de un dildo. En respuesta, los ninfómanos ataron a Jocoso Jr. a un poste del ring con unas bridas y lo azotaron con una fusta. Los rudos contratacaron, atando a Guillermo a una de las cuerdas, lo que causó la entrada en escena de Ángel Reyes. Este y los ninfómanos colocaron una mordaza sado a Barracuda antes de que hiciera lo propio con Guillermo y casi le hacen tragar el susodicho dildo. Badía protagonizó un «comeback», tomando una mesa para planchar a Eren, y justo a tiempo, Reyes se adelantó y «la Fiera de la Noche» se comió un Cutter desde la segunda cuerda para romperla. Hacía varios minutos ya que el combate era un caos. En el stage, Eren e Insane fueron atados a dos sillas por IssI y de Vries. Y en el ring, Jocoso Jr., ya liberado, interfirió para que Guillermo no defenestrase el cuello de Barracuda con una silla. Este se repuso y le endosó un Muscle Buster al «Humilde» sobre la silla de marras. Guillermo no se salió del pin. ♠♠♠3/4

⇒ 2026 probablemente sea el año en que Resist produzca mayor cantidad de grandes shows en toda su historia; el próximo día 20 ya tienen en agenda RAGE: Inferno. Y evidentemente, sólo cabe alegrarse por ello. Simplemente espero que no caiga en la dinámica de otras «indies» en los últimos años (caso de GCW o RevPro), donde la construcción de las rivalidades se acaba resintiendo en pos de producir contenido. No digo que Resist ya haya caído, pero siento que en temporadas anteriores cada evento lucía más especial. Con lo dicho, el que nos ocupa resultó notable, en especial por su «opener» y su «main event».

♠♠♠1/2