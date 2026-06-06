Una semana atrás, WWE pasó por Barcelona para celebrar allí un episodio de SmackDown. Y como ya informamos, tres promotoras españolas, Lucha Libre Rebelión, Tyris Wrestling y Resist Pro Wrestling, se encargaron de conjuntar su «SmackDown Weekend» con todas las de la ley sobre la Ciudad Condal.

► No es país para calvos

LUCHA DE TRÍOS ESTILO TORNADO: Ley & Orden (Mortero, Mechero y Toro) derrotaron a La Lista Negra (Joey Torres, Sito Sánchez y Caldera). Follón del bueno para empezar el show, con El Toro casi se matándose al hacer un Tope sobre la tercera cuerda y La Lista Negra buscando sin éxito en varias ocasiones la Combi Completa. Pero Ley & Orden lucieron más cohesionados que nunca y sobre los nueve minutos, Caldera fue emboscado: Combo Lariat + Patada baja, seguido del Rolling Cutter de Mechero y pin. Siempre diré que de tener promotora propia, todas mis luchas por equipos serían en modo Tornado. ♠♠♠1/2

BATALLA REAL: Tony Aeri derrotó a IssI, César Bravo, El Payaso Sullivan, Mauro, Santiago Sangriento, Liónidas, Rafael Flores, Eren, Insane, Chakao y Estoiko. Sangriento supuso la sorpresa, no anunciado de antemano. Bravo, favorito del público y aún amnésico perdido, no tenía muy claras las reglas y sacó del ring a los dos réferis. Las eliminaciones y sus ejecutores fueron las siguientes: Estoiko (vía Sullivan), Chakao (vía Sangriento), Insane y Eren al mismo tiempo (vía intervención de Barracuda), Flores (via Mauro), Liónidas (vía Mauro), Sangriento (vía Aeri), Mauro (vía Bravo; fortuitamente), Sullivan (vía Aeri), Bravo (vía IssI) e Issi (vía Aeri). ♠♠♠1/4 El ganador se enfrentaría más tarde a TJ Charles por una oportunidad al Campeonato Absoluto de RIOT, pero JB hizo acto de presencia y luego de elogiar la actuación de Aeri, ordenó que el duelo se diera de inmediato, ante el disgusto del ex Neon Warrior. Sic semper tyrannis.

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO ABSOLUTO DE RIOT: TJ Charles derrotó a Tony Aeri. Charles, claro está, contentísimo de tener enfrente a un Aeri cansado, no perdió un segundo. Aeri peleó con uñas y dientes, hasta que sobre los cinco minutos, Charles hizo el viejo truco de quitar un protector del esquinero para que el réferi se distrajera y no viese cómo a continuación sacaba el puño americano y golpeaba a su rival. Seguidamente, Aeri fue rematado por un Martinete y puesto de espaldas planas. ♠♠3/4 Charles, siguiente aspirante al título Absoluto.



Guillermo derrotó a Ángel Reyes. Lucha entre mentor y pupilo, iniciada con cordialidad. Lo único realmente destacable de la primera parte fue una gran movida de Reyes cuando subió a lo más alto del esquinero de un salto y se lanzó sobre Guillermo, que se encontraba fuera del ring. Pero poco después, la cordialidad se rompió y ambos empezaron a intercambiarse bofetadas, machetazos y pierrotazos como si fuesen hermanastros de telenovela. Se dieron hasta con el puño cerrado. Reyes venía de Japón y tuvo aquí «strong style» para hartarse. Guillermo supo contrarrestar las principales movidas de «el Diamante», y pese a encajar un Spanish Fly, en última instancia impidió que este rematara la jugada, recibiéndolo con la Alquimia. Exhausto, Guillermo cubrió a Reyes. Hacía tiempo que en un combate de Resist no resonaban tan bien los golpes. ♠♠♠♠

CAMPEONATO CONDAL DE RESIST: Pol Badía (c) derrotó a Félix para retener el título. Félix, por fortuna, no tuvo en su esquina a El Sultán. Aunque de inicio supo adelantarse a los habituales movimientos de Badía, «la Fiera de la Noche» le fue ganando terreno hasta imponer su dominio. Félix se repuso, y tuvo varias cuentas de 2.99, con Badía aparentemente ya vencido, pero cuando se disponía a lanzar su remate, el campeón lo atrapó y le endosó el suyo (un Full Nelson Twisting Facebuster). 1, 2 y 3: cuarta defensa de Badía desde que conquistara la presea en RIOT: Asalto Al Trono. ♠♠♠

Legado (Carlos Vega y Carranza) derrotaron a Aula Oberta (Toni Toni y Alberto García). Legado resistieron el habitual «comeback» de Aula Oberta (por la gloria de Papadiós) a mitad de combate, lograron sacar de circulación a García y emboscar a Toni. Tras un rodillazo asistido y una doble patada en estéreo, Toni encajó la cuenta de tres poco antes de los 10 minutos. ♠♠♠ En las postrimerías, los dos equipos se abrazaron. Lucha realmente de realce alargada para Legado, quienes parece tendrán un último recorrido camino hacia los Campeonatos por Equipos de Resist.

CAMPEONATO ABSOLUTO DE RESIST: Pedrolo (c) derrotó a 1 Called Manders para retener el título. Manders tuvo una actuación de tono más cómico que en sus habituales luchas de campeonato por la escena independiente, impulsado también por las continuas bromas del público hacia su calvicie. Sobre los siete minutos, Manders y Pedrolo se sentaron en el stage y se bebieron una cerveza, que acabaron casi escupiéndose entera a la cara. El cowboy golpeó la segunda cuerda para defenestrar las partes bajas de Pedrolo cuando este entraba al ring y así ponerse al volante (o más bien llevar las riendas), aunque su plan pronto se vino abajo, pues la lucha se rompió y estuvo plagada de alternativas, con mordiscos y retorcimientos de pezones. Manders sacó entonces a pasear sus Lariats, que no fueron suficientes para que

Pedrolo claudicara. Finalmente, el campeón le obsequió con su Lanza y su Discus Lariat «made in Poble Nou» y lo cubrió. Tercera defensa de Pedrolo desde que conquistara el oro en RIOT: Anniversary 9. ♠♠♠1/4

Como epílogo, Manders, micro en mano, dio las gracias al público y abrazó a Pedrolo, siendo despedido entre sonoros aplausos. De calvo cabrón a calvo molón en cuestión de minutos.

⇒ Con el recuerdo fresco todavía de RIOT: Ni Oblit Ni Perdó, This Is Wrestling Vol. 2 supuso un paso atrás en el nivel ofrecido entre las doce cuerdas; asimismo, tuvo una duración más reducida que la habitual de los shows de Resist. No obstante, una entretenida muestra del producto, con varios puntos (especialmente ese Guillermo vs. Ángel Reyes) que le dieron mil vueltas a cualquier combate visto 24 horas antes en SmackDown. Como dijo al inicio Xavi Ramos, anunciador de Resist, WWE sólo fue la telonera.

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