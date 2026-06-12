CM Punk podría regresar directamente a SmackDown

La ausencia de CM Punk de la programación de WWE sigue generando especulación entre los aficionados. Desde su derrota ante Roman Reigns en WrestleMania 42, el excampeón mundial no ha vuelto a aparecer en televisión.

Ahora, un nuevo reporte de Wrestling Observer ofrece una posible explicación sobre su situación y apunta a que su regreso podría producirse en una marca diferente a la que ocupaba antes de desaparecer de pantalla.

► CM Punk estaría siendo reservado por motivos creativos

De acuerdo con la información difundida por el medio estadounidense, WWE no habría apartado a Punk por conflictos internos ni por problemas detrás de cámaras.

La razón principal sería que la empresa todavía no tenía preparada una dirección creativa clara para él después de WrestleMania 42, motivo por el cual habría optado por mantenerlo fuera de televisión temporalmente.

Esta versión contradice algunos rumores surgidos en semanas recientes que apuntaban a posibles desacuerdos dentro de la compañía.

► SmackDown sería el nuevo destino de Punk

El informe añade que WWE estaría considerando trasladar a CM Punk a SmackDown una vez que regrese a la programación.

La decisión también tendría sentido dentro de la distribución actual del talento, ya que Raw concentra actualmente a varias de las principales figuras de la empresa, mientras que la marca azul podría beneficiarse de la llegada de una estrella de la magnitud de Punk.

Por ahora no existe una confirmación oficial por parte de WWE sobre este posible movimiento entre marcas.

► Cody Rhodes aparece como posible rival

Antes de desaparecer de la programación, WWE dejó algunas pistas que apuntaban hacia una eventual rivalidad entre CM Punk y Cody Rhodes.

Por ello, varios aficionados consideran que ese podría ser el programa principal para el regreso del oriundo de Chicago, especialmente si finalmente termina integrándose a SmackDown.

Mientras tanto, la ciudad de Chicago continúa siendo mencionada como una de las opciones más probables para albergar el esperado retorno de Punk, aunque hasta el momento no existe una fecha oficial para su reaparición.

Por ahora, los seguidores de CM Punk deberán seguir esperando para conocer cuál será el siguiente capítulo en la carrera del polémico luchador dentro de WWE.