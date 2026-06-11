CM Punk no está enojado con WWE por AJ Lee | Podría mejorar su relación con AEW

En estos últimos días, aquí en SÚPER LUCHAS, hemos estado desmintiendo rumores en torno a una posible salida de CM Punk de WWE. Se hablaba de que el luchador estaba molesto por la empresa por falta de planes creativos para él, pero Wrestle Votes reportó que esto es falso, pues Punk está en unas merecidas vacaciones.

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Por otra parte, se rumoraba que CM Punk no luchaba en WWE desde WrestleMania 42, porque estaba enojado debido a que Triple H y el equipo creativo de WWE habrían cancelado los planes para AJ Lee tras WrestleMania y que estaría considerando su salida de WWE.

También se habló en redes sociales de que, supuestamente, CM Punk estaba pensando dejar WWE para ir de regreso a AEW, pues TKO le habría pedido una considerable reducción de su salario anual.

Sin embargo, ahora Sean Ross Sapp de Fightful Select ha señalado que todos estos rumores son falsos y que CM Punk está feliz en WWE y no tiene ningún problema ni con WWE ni con TKO. Este fue su reporte:

«Respecto a los rumores que están circulando sobre CM Punk.

«Nadie en WWE, entre las decenas de personas con las que ha hablado Fightful Select, ha escuchado que Punk quisiera salir de su contrato con WWE, y ningún talento con el que hablaron cree que se le haya pedido aceptar una reducción salarial.

«Una fuente con la que hablaron afirmó que tiene una historia programada para comenzar pronto, además de nueva mercancía en producción y fechas planeadas para el verano.

«Los rumores de que CM Punk estaba molesto por algo relacionado con AJ Lee fueron descartados internamente, ya que los planes para el regreso de Lee y su etapa estaban bastante definidos desde el momento en que regresó, y ella completó esa etapa.

«Las personas que trabajaron directamente con AJ Lee y a su alrededor nunca escucharon que hubiera cambiado algo ni tampoco estos rumores sobre algún problema.

«Existe la creencia dentro de AEW de que CM Punk reconstruirá su relación y sus puentes con la empresa AEW, incluso si nunca vuelve a luchar para ellos.

«Las fuentes consultadas respondieron con un ‘nunca digas nunca’ cuando se les preguntó si CM Punk había quemado definitivamente sus puentes con AEW».