DDT: Resultados «DDT My Love 2026» Se revela la identidad de Viento Maligno

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«DDT My Love 2026» fue la función que DDT Pro Wrestling presentó en el Shinjuku FACE de la capital japonesa.

► «DDT My Love 2026»

Este evento significó el regreso oficial de Sanshiro Takagi a la acción en DDT, luego de un descanso obligado por lesiones. Para demostrar que se encuentra completamente restablecido, desafió a MAO para el evento del 28 de junio.

Shinya Aoki, el flamante vencedor del King of DDT 2026, enfrentó a Viento Maligno, a quien retó tras ganar la competencia. Viento Maligno intentó contrarrestar el Aoki Clutch, pero Aoki cambió a un Modified Butterfly Lock para hacer que el luchador se rindiera. Tras someterlo, Aoki le arrancó la máscara a Maligno para revelar que era Keigo Nakamura todo el tiempo. Nakamura admitió su verdadera identidad y explicó que no pudo adaptarse a la lucha libre en México durante su viaje.

Fantomes Dramatic (Antonio Honda, Chris Brookes, HARASHIMA y Hinata Kasai) se impusieron en una batalla de cuatro contra cuatra a Daichi Sato, To-y, Yuki Ishida y Yuni.

Para cerrar la función, Akito y Sanshiro Takagi superaron a Shunma Katsumata y Yuki Ueno. Ellos arrancaron la función en la primera lucha, pero ésta no terminó porque los cuatro gladiadores siguieron golpeándose por todo el recinto y hasta el final retornaron al ring donde los primeros se proclamaron ganadores.

Los resultados completos son:

DDT «DDT MY LOVE 2026», 03.06.2026
Shinjuku FACE

1. 2/3 Falls Special Tag Match: Sanshiro Takagi y Akito vencieron a Yuki Ueno y Shunma Katsumata (1-0) (6:30) con un Inside Cradle de Takagi sobre Katsumata.
2. 3 Way Match: Hideki Okatani, MJ Paul y Ilusion vencieron a Danshoku Dieno, Naomi Yoshimura y KANON y a Takeshi Masada, Yuya Koroku y Munetatsu Nakamura (9:02) con un Horizontal Cradle de Ilusion sobre Koroku
3. Junta Miyawaki 3 Match Trial Series 2nd: Junta Miyawaki venció a Kazuki Hirata (10:56) con un Horizontal Cradle.
4. MAO y Yukio Naya c/ KIMIHIRO vencieron a Jun Akiyama y Tomimitsu Matsunaga (9:43) con un Totsugeki Love Heart de MAO sobre Matsunaga.
5. Special Singles Match: Shinya Aoki venció a Viento Maligno (11:25) con un Modified Chickenwing Hold.
6. Special Eight Man Tag Match:[/B]: Chris Brookes, HARASHIMA, Antonio Honda y Hinata Kasai vencieron a Daichi Sato, To-y, Yuni y Yuki Ishida (19:36) con un Samson Clutch de Honda sobre Yuni.
2/3 Falls Special Tag Match: Sanshiro Takagi y Akito vencieron a Yuki Ueno y Shunma Katsumata (2-0) (109:19) con un Inside Cradle de Takagi sobre Katsumata.

 

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