DDT: Resultados «DDT My Love 2026» Se revela la identidad de Viento Maligno

«DDT My Love 2026» fue la función que DDT Pro Wrestling presentó en el Shinjuku FACE de la capital japonesa.

► «DDT My Love 2026»

Este evento significó el regreso oficial de Sanshiro Takagi a la acción en DDT, luego de un descanso obligado por lesiones. Para demostrar que se encuentra completamente restablecido, desafió a MAO para el evento del 28 de junio.

Shinya Aoki, el flamante vencedor del King of DDT 2026, enfrentó a Viento Maligno, a quien retó tras ganar la competencia. Viento Maligno intentó contrarrestar el Aoki Clutch, pero Aoki cambió a un Modified Butterfly Lock para hacer que el luchador se rindiera. Tras someterlo, Aoki le arrancó la máscara a Maligno para revelar que era Keigo Nakamura todo el tiempo. Nakamura admitió su verdadera identidad y explicó que no pudo adaptarse a la lucha libre en México durante su viaje.

Fantomes Dramatic (Antonio Honda, Chris Brookes, HARASHIMA y Hinata Kasai) se impusieron en una batalla de cuatro contra cuatra a Daichi Sato, To-y, Yuki Ishida y Yuni.

Para cerrar la función, Akito y Sanshiro Takagi superaron a Shunma Katsumata y Yuki Ueno. Ellos arrancaron la función en la primera lucha, pero ésta no terminó porque los cuatro gladiadores siguieron golpeándose por todo el recinto y hasta el final retornaron al ring donde los primeros se proclamaron ganadores.

Los resultados completos son:

DDT «DDT MY LOVE 2026», 03.06.2026

Shinjuku FACE

1. 2/3 Falls Special Tag Match: Sanshiro Takagi y Akito vencieron a Yuki Ueno y Shunma Katsumata (1-0) (6:30) con un Inside Cradle de Takagi sobre Katsumata.

2. 3 Way Match: Hideki Okatani, MJ Paul y Ilusion vencieron a Danshoku Dieno, Naomi Yoshimura y KANON y a Takeshi Masada, Yuya Koroku y Munetatsu Nakamura (9:02) con un Horizontal Cradle de Ilusion sobre Koroku

3. Junta Miyawaki 3 Match Trial Series 2nd: Junta Miyawaki venció a Kazuki Hirata (10:56) con un Horizontal Cradle.

4. MAO y Yukio Naya c/ KIMIHIRO vencieron a Jun Akiyama y Tomimitsu Matsunaga (9:43) con un Totsugeki Love Heart de MAO sobre Matsunaga.

5. Special Singles Match: Shinya Aoki venció a Viento Maligno (11:25) con un Modified Chickenwing Hold.

6. Special Eight Man Tag Match:[/B]: Chris Brookes, HARASHIMA, Antonio Honda y Hinata Kasai vencieron a Daichi Sato, To-y, Yuni y Yuki Ishida (19:36) con un Samson Clutch de Honda sobre Yuni.

– 2/3 Falls Special Tag Match: Sanshiro Takagi y Akito vencieron a Yuki Ueno y Shunma Katsumata (2-0) (109:19) con un Inside Cradle de Takagi sobre Katsumata.