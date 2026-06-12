TNA Slammiversary 2026 ya asoma: cartel provisional

Tan rápido avanza el año que ya estamos casi a mitad de junio, y aunque no supone el mes tradicional de Slammiversary, este 2026 TNA ha decidido adelantar su celebración para el próximo día 28 (cuando «casualmente», en dicha jornada también tendrá lugar Forbidden Door). Ergo, TNA ya da cuenta de lo que veremos allí, tras lo sucedido durante el más reciente iMPACT!
Primeramente, el Campeonato Mundial TNA será cosa de Mike Santana y Nic Nemeth. Anoche, Santana retuvo ante Eric Young la presea, y en las postrimerías, Nemeth hizo acto de presencia con su trofeo del Call Your Shot. Sin embargo, no quiso canjearlo, vista la desventaja en la que se encontraba Santana, así que anunció que cobraría su tentativa en Slammiversary.
Su equivalente femenil, el Campeonato Mundial Knockouts, tendrá a Léi Yǐng Lee y Xia Brookside enfrentadas, luego de que la inglesa se ganase su oportunidad al imponerse en un Champions Challenge disputado durante el capítulo de iMPACT! del pasado 28 de mayo.
Habrá una lucha de escaleras, donde The System buscarán conservar el Campeonato Mundial de Parejas TNA ante The Hardys y The Righteous. Mientras, sus homólogos femeniles, The Elegance Brand, harán lo propio contra Rosemary y Allie, aunque sin escaleras de por medio.
Ya comentado, regresa el combate Ultimate X por el Campeonato de la División X, que hoy ostenta Cedric Alexander. Como único aspirante concretado hasta ahora, Leon Slater.
Ya carente de oros, dos ajustes de cuentas: Moose vs. Eddie Edwards y Eric Young vs. Ricky Sosa; este último reapareciendo anoche para costarle a Young su lucha titular contra Santana.
► Slammiversary: 16 días
He aquí cómo luce la estampa actual de Slammiversary 2026, que llega en poco más de dos semanas desde la Agganis Arena de Boston (Massachusetts, EEUU).
- CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) vs. Nic Nemeth
- CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Léi Yǐng Lee (c) vs. Xia Brookside
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA, LUCHA DE ESCALERAS: The System (Brian Myers y Bear Bronson) (c) vs. The Hardys vs. The Righteous (Vincent y Dutch)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS KNOCKOUTS TNA: The Elegance Brand (Heather By Elegance y M By Elegance) (c) vs. Rosemary y Allie
- CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X, ULTIMATE X: Cedric Alexander (c) vs. Leon Slater vs. cuatro luchadores por desvelar
- Moose vs. Eddie Edwards
- Eric Young vs. Ricky Sosa
BREAKING: The System will defend the TNA World Tag Team Titles against The Hardys and The Righteous in a Ladder Match at #TNASlammiversary on June 28 LIVE on PPV and TNA+ from the Agganis Arena in Boston.@MATTHARDYBRAND @JEFFHARDYBRAND @DEATHxWALKS @NoNamexVincent… pic.twitter.com/yUsSP5gglj— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) June 12, 2026