TNA quiere hacernos creer que es la segunda empresa luchística de EEUU. Pero incluso un show de la marca secundaria de WWE parece suponer mayor competencia para AEW, como veremos en poco más de tres semanas.
Meses atrás, TNA tomó la decisión de celebrar Slammiversary el 28 de junio a las 8 pm ET (desde la Agganis Arena de Boston, Massachusetts)). Véase, mismo día y misma hora que Forbidden Door (desde el SAP Center de San José, California). Sin embargo, acabó reculando, moviendo el inicio de su PPV a las 3 pm ET. Y con todo, Forbidden Door tendrá competencia directa, porque WWE ha anunciado, vía Shawn Michaels, que en dicho 28 de junio realizará su nueva edición de NXT The Great American Bash… a las 7 pm ET (sin sede aún definida). Ergo, Forbidden Door arrancará cuando este evento lleve ya una hora activo. Es de suponer que para entonces, Slammiversary ya haya concluido.
Tarde-noche inédita en la historia de la lucha libre estadounidense. Nunca antes tres citas de tres promotoras «mainstream» distintas habían compartido misma jornada.
Excited to finally share this one.@WWENXT and @TheCW present The Great American Bash Sunday, June 28 at 7e/4p.
See you tonight for #WWENXT at 8/7c pic.twitter.com/iFbEGgm8wl
— Shawn Michaels (@ShawnMichaels) June 2, 2026
► Carteles provisionales
Si bien The Great American Bash carece de luchas en su cartel, Slammiversary y Forbidden Door presentan estos menús provisionales.
[Slammiversary]
- CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) vs. rival por determinar
- CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Léi Yǐng Lee (c) vs. rival por determinar
- CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X, ULTIMATE X: Cedric Alexander (c) vs. Leon Slater vs. cuatro rivales por determinar
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The System (c) vs. rivales por determinar
- CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) vs. rival por determinar
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS KNOCKOUTS TNA: The Elegance Brand (c) vs. rivales por determinar
- LUCHA DE ESCALERAS: Participantes por determinar
[Forbidden Door]
- FINAL DE LA OWEN HART CUP VARONIL: Participantes por determinar
- FINAL DE LA OWEN HART CUP FEMENIL: Participantes por determinar