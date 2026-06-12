Este sábado en la Arena Coliseo: Tiger Mask y Titán vs. Black Tiger y Hechicero

La semana más intensa de Komander en su visita a México no ha terminado. El nativo de Reynosa, Tamaulipas cayó ante Soberano Jr. el viernes pasado en la Arena México, tuvo el lunes en Puebla una lucha de tercias espectacular y luego venció a Neón en mano a mano el martes en la México. Ahora se verás las caras con Ángel de Oro. El de la dinastía Chávez es de los gladiadores más confiables del elenco para los duelos individuales. La combinación vuelo de Komander frente a la técnica y maldad del Ángel promete un mano a mano de alto nivel en Perú 77.