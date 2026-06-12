Este sábado en la Arena Coliseo: Tiger Mask y Titán vs. Black Tiger y Hechicero

CMLL · Sábado Clásico
Arena Coliseo
Perú 77, Centro Histórico, CDMX · Sábado 13 de junio de 2026 · 7:30 p.m.
La Coliseo recibe este sábado un cartel de lujo donde continúa de la gira de Tiger Mask IV por México, dos duelos mano a mano entre AEW y CMLL, y unos australianos de de Amazonas que junta a cuatro de las mejores del planeta. Sábado con todo para el público del Centro Histórico.
Lucha estelar en relevos
Técnicos
Rudos
El regreso de Tiger Mask a la Coliseo es emotivo, porque es un escenario en que se han escrito páginas gloriosas en la historia de la lucha libre. El curto portador de la máscara más famosa de la lucha japonesa hará equipo con Titán, el Campeón Mundial de Peso Welter, formando una mancuerna técnica de altura en todos los sentidos. La pareja ruda replica la misma combinación que esta noche también comparte ring en la Arena México: Hechicero, uno de los gladiadores más completos del plantel, y Black Tiger, el enmascarado con quien Tiger Mask tiene cuentas pendientes.
Mano a mano — AEW vs CMLL
AEW (Técnico)
CMLL (Rudo)
La semana más intensa de Komander en su visita a México no ha terminado. El nativo de Reynosa, Tamaulipas cayó ante Soberano Jr. el viernes pasado en la Arena México, tuvo el lunes en Puebla una lucha de tercias espectacular y luego venció a Neón en mano a mano el martes en la México. Ahora se verás las caras con Ángel de Oro. El de la dinastía Chávez es de los gladiadores más confiables del elenco para los duelos individuales. La combinación vuelo de Komander frente a la técnica y maldad del Ángel promete un mano a mano de alto nivel en Perú 77.
Mano a mano — CMLL vs AEW
CMLL (Rudo)
AEW (Técnico)
El intercambio de duelos entre AEW y CMLL llega esta noche a su variante más violenta. The Beast Mortos, Campeón Mundial de Parejas ROH junto a Sammy Guevara —cinturón que defenderá este viernes en la Arena México ante Villano III Jr. e Hijo del Villano III—, tiene una semana de acción doble en la capital. El monstruo antes conocido como Black Taurus se mide a Zandokan Jr., uno de los rudos más imponentes del Consejo en este momento, portador del legado del Galeón Fantasma. Poder contra poder, con el embudo de La Lagunilla como testigo.
Tercera lucha en relevos · Amazonas
Técnicas
Rudas
Seis de las mejores gladiadoras del circuito en una sola noche en el Coliseo. Thunder Rosa, la ex Campeona Mundial AEW que también aparece esta noche en el cartel del Viernes Espectacular, suma otra presentación en una semana de agenda apretada. La acompañan Garra Negra e India Sioux. Del lado rudo, Zeuxis lidera una escuadra completada por Dark Silueta —que la semana pasada ganó en tríos junto a Keyra y Lady Frost— y Valkyria. Combate que por su nivel tiene madera de mejor lucha de la noche.
Segunda lucha en relevos australianos
Técnicos
Rudos
Combate de mediana cartelera en formato australiano, el favorito del público del Coliseo para los relevos de prelim. Rey Cometa, Espíritu Negro y Fuego se miden a la tercia de Pólvora, Coyote y Vaquero Jr. Seis gladiadores con experiencia en la casa que saben bien qué se le exige al público de la Perú 77.
Primera lucha
Técnicos
La función abre con material de la casa en una preliminar donde el público de la Coliseo acostumbra exigir y aplaudir a partes iguales. Eléctrico, Astral y Conquistador frente a Sangre Imperial, Inquisidor y Carnifice.
SuperLuchas · Sábado 13 de junio de 2026 · Arena Coliseo, Centro Histórico, Ciudad de México